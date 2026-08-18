Ile Maurice: Le chiffre d'affaires d'Omnicane grimpe à Rs 3,28 Mds

Le groupe Omnicane a enregistré une nette amélioration de sa performance financière au premier semestre 2026. Selon ses résultats non audités pour les six mois clos au 30 juin, le chiffre d'affaires s'est établi à Rs 3,28 milliards, contre Rs 2,71 milliards à la même période en 2025. L'EBITDA a progressé à Rs 667 millions, contre Rs 187 millions un an plus tôt. Cette amélioration permet au groupe de renouer avec les bénéfices, avec un résultat net de Rs 20 millions, alors qu'il avait enregistré une perte de Rs 366 millions au premier semestre 2025.

Cette évolution s'explique par la contribution de quatre des cinq pôles d'activité du groupe. Le segment énergie demeure le principal contributeur, avec des revenus en hausse de 25 % à Rs 2,24 milliards, soit 68 % du chiffre d'affaires total, et un EBITDA en progression de Rs 162 millions.

Cette performance est liée au fonctionnement à plein régime de la centrale thermique de La Baraque, dont les résultats avaient été affectés en 2025 par une panne d'alternateur, ainsi qu'au démarrage de la centrale de Saint-Aubin dans le cadre d'un nouveau contrat d'achat d'électricité (PPA) avec le CEB et à la normalisation des opérations hydroélectriques au Rwanda.

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Le pôle Immobilier a également contribué, avec une hausse de Rs 271 millions de son EBITDA, attribuable aux plus-values réalisées sur la vente de terrains à Mon-Trésor et à Britannia. Du côté des services financiers et activités corporatives, l'intégration sur l'ensemble du semestre de Spice Finance Ltd, société de créditbail acquise en décembre 2025, a contribué à une progression de Rs 95 millions de l'EBITDA.

L'agro-industrie évolue dans un environnement moins favorable : bien que la campagne sucrière 2026 ait démarré le 13 juillet avec des perspectives d'usinage stables, l'EBITDA du pôle a reculé de Rs 38 millions, en raison de la diminution des frais de raffinage sur le sucre non originaire (NOS) et de la pression persistante sur les cours mondiaux du sucre et de l'éthanol.

Le pôle retail & brands a lui aussi connu une légère baisse de son EBITDA, de l'ordre de Rs 10 millions, dans le cadre d'une transition opérationnelle liée au regroupement des activités de conditionnement au sein de Tropical Cubes Ltd.

Sur le plan financier, le ratio d'endettement du groupe s'est amélioré, passant de 37,83 % à la fin de l'exercice 2025 à 35,98 % au 30 juin. La valeur nette d'inventaire par action s'établissait à Rs 134,92. Pour l'ensemble de l'exercice, le conseil d'administration s'attend à une progression continue de l'EBITDA global, et le groupe compte tirer parti des opportunités liées aux orientations du Budget 2026-2027 en matière de transition énergétique et de développement du solaire, en s'appuyant sur son patrimoine foncier et son expertise dans l'énergie.

Par ailleurs, la revue stratégique engagée début 2026 devrait être finalisée au second semestre et pourrait déboucher sur de nouvelles initiatives, partenariats ou investissements ciblés, avec pour objectif de soutenir la création de valeur à long terme.