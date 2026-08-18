Ile Maurice: Rs 649,7 Mds d'investissements dans 16 secteurs

Le portefeuille de projets enregistrés auprès de l'Economic Development Board (EDB) représente Rs 649,7 milliards (Mds) d'investissements, selon la newsletter mensuelle de l'organisme, publiée en août. Répartis sur 16 secteurs, ces investissements concernent près de 250 projets, à différents stades de développement. Certains sont déjà en chantier, d'autres en phase de conception ou de planification.

Sur ce montant, Rs 138,8 milliards ont déjà été réalisées, soit 21 % des investissements déclarés. Ce montant correspond aux dépenses dans la construction, l'acquisition d'équipements, les opérations et l'emploi. Le montant restant, quelque Rs 412 milliards, s'explique par la nature et l'ampleur des projets concernés, des investissements de grande envergure qui s'étalent sur plusieurs années - projets intégrés, smart cities et infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables.

Le secteur de l'énergie figure parmi les principaux contributeurs à ce portefeuille, avec 44 projets représentant Rs 23 milliards d'investissements dans le développement des énergies renouvelables et le renforcement des capacités de production d'électricité. La santé et l'éducation occupent également une place importante, avec respectivement 28 et 21 projets. Des investissements couvrant un large éventail d'activités, allant de l'industrie et des infrastructures aux différents secteurs de services.