Togo: Leadership féminin - Le pays représenté à la nouvelle Académie africaine de Kigali

L'Académie africaine des femmes dans le leadership politique a été lancée il y a quelques jours à Kigali, au Rwanda, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, indique Togo Réveil.

Sur plus de 1 300 candidatures reçues, l'Académie a sélectionné quarante femmes leaders politiques venues de tout le continent. Parmi elles figure Victoire Tomégah-Dogbé, ancienne Première ministre du Togo, dont la présence illustre le rayonnement continental des dirigeantes togolaises.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des femmes africaines engagées en politique et à favoriser leur accès aux plus hautes sphères de décision, dans une région où leur représentation reste encore largement insuffisante.