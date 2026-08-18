Togo: Rembena Komlan Allahare prend les commandes de l'ECOFAT

17 Août 2026
Togonews (Lomé)

L'École de formation des officiers des forces armées togolaises (EFOFAT), basée à Pya dans la région de la Kara, a un nouveau commandant. Le colonel Rembena Komlan Allahare succède au colonel Napo Djorre Agba à la tête de l'institution.

Âgé de 51 ans, Rembena Komlan Allahare est titulaire d'une maîtrise en anglais de l'Université de Lomé et a suivi plusieurs formations militaires au Cameroun, au Sénégal, au Ghana et au Kenya, où il est diplômé de l'École de guerre du National Defence College depuis 2018.

Avant sa nomination, il occupait le poste de Chef de la division formation à l'État-major général des Forces armées togolaises (FAT).

La vocation de l'EFOFAT

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Créée en 1995, l'EFOFAT a pour mission de former les chefs militaires togolais et étrangers. L'école dispense aux futurs officiers une formation interarmes, technique et tactique, leur permettant de commander une section, tout en assurant l'entraînement et le perfectionnement des officiers en vue de leur accès à l'enseignement militaire supérieur.

Cet enseignement combine dimensions académique, militaire et morale, pour forger une élite au service de la nation.

En trois décennies d'existence, l'Ecole a formé 1 178 officiers togolais et étrangers, issus notamment du Bénin, du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger et du Tchad, confirmant son rôle de creuset militaire régional.

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