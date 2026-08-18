Togo: Le Palais de Lomé célèbre la parole et le jazz

17 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Palais de Lomé continue de faire vibrer la scène culturelle togolaise avec une programmation riche, mêlant tradition orale et création contemporaine. Deux rendez-vous marquants attendent le public en cette fin du mois d'août.

« Au-delà des rives » : un voyage entre conte et poésie

Le 22 août à 15h, le Palais de Lomé propose Au-delà des rives, une invitation au voyage où l'amour, le courage et la métamorphose viennent défier les frontières du réel. Porté par la parole, le geste et la voix, ce spectacle puise dans la richesse des traditions orales africaines pour célébrer, à travers des contes empreints de poésie, toute la force des émotions humaines.

Une expérience sensible et immersive, pensée pour être vécue en famille ou entre amis, signée Allassane Sidibé, à la fois auteur, conteur et metteur en scène de cette création.

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Papyrus et le Jazz : quand les mots dansent avec les notes

Le 29 août à 18h45, place à un tout autre univers avec la toute première lecture publique du recueil du slammeur togolais Papyrus. Une création libre, vibrante et sans concession, où l'écriture rencontre l'improvisation musicale du Jazz, portée au piano par Joachim Amouzou.

Un dialogue inédit entre les mots et les notes, promettant une soirée d'une rare intensité poétique et musicale.

Informations pratiques

Tarifs : 2 000 FCFA (adolescents et adultes) -- 1 000 FCFA (enfants de moins de 12 ans)

Inscription : au minimum 48h à l'avance, par téléphone ou WhatsApp au +228 90 13 94 64, ou par e-mail à rsvp@palaisdelome.com

Lieu : Palais de Lomé, Avenue Sarakawa, Quartier Administratif, Lomé

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