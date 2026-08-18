Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a affirmé la fermeté des relations entre le Soudan et l'Arabie saoudite, saluant le rôle pionnier et le soutien considérable que le Royaume d'Arabie saoudite continue d'apporter au Soudan, en particulier durant les périodes difficiles que connaît.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à l'ambassade du Soudan à Riyad, à la suite de la signature de l'accord sur la création du Conseil de coordination entre le Soudan et le Royaume d'Arabie saoudite, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que ce conseil contribuerait à renforcer la coopération et l'intégration entre les deux pays dans les divers domaines, ainsi qu'à examiner un certain nombre de questions nationales d'intérêt commun, à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan.

Il a ajouté que la signature de l'accord sur la création du Conseil affirme la profondeur des liens historiques qui unissent les deux peuples frères, soulignant l'importance de l'Arabie saoudite pour le Soudan et affirmant que les relations entre les deux pays connaissent un développement constant.

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Le ministre des Affaires étrangères a salué les positions saoudiennes envers le Soudan, et le soutien que le Royaume continue d'apporter au Soudan en toutes circonstances, exprimant ses remerciements et son appréciation au leadership du Royaume, à son gouvernement et à son peuple.

De son côté, l'ambassadeur du Soudan auprès du Royaume d'Arabie saoudite, Dafalla Al-Haj Ali, a souligné l'importance de la signature de l'accord sur la création du Conseil de coordination soudano-saoudien, qui a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Il a précisé que le Soudan est devenu le 28e pays à être lié à l'Arabie saoudite par le conseil de coordination, estimant que cela reflète la place dont jouit le Soudan dans la vision du royaume concernant ses relations internationales.

L'ambassadeur a indiqué que le Conseil oeuvrera à travers des commissions spécialisées couvrant les domaines politique, économique, sécuritaire et social, dans le but de développer des initiatives qualitatives et de construire un partenariat fondé sur l'échange d'intérêts et de bénéfices, incluant les secteurs public et privé.

Il a souligné que le pas revêtait une importance particulière sur le plan économique, précisant que le Conseil visait à mettre en place des traitements contribuant à l'afflux d'investissements au Soudan, et soulignant la nécessité de mener des études sérieuses sur des projets clairs et ambitieux susceptibles de constituer le fondement d'un véritable partenariat économique entre les deux pays.

L'ambassadeur a expliqué que l'accord n'était pas le fruit d'une décision soudaine, mais le résultat de contacts intensifs menés discrètement jusqu'à à la signature de l'accord, en exprimant ses remerciements à l'Arabie saoudite à sa direction, à son gouvernement et à son peuple pour l'intérêt et l'attention qu'ils prêtent aux relations avec le Soudan.

Il a également salué le soutien accordé par le président du Conseil de souveraineté transitoire, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, aux efforts qui ont conduit à ce pas.

Il a souligné que l'Arabie saoudite, grâce à son poids politique, économique et diplomatique, ainsi qu'à sa présence influente dans la région, représente pour le Soudan un partenaire stratégique important, précisant que le Royaume s'est tenu au côtés du Soudan à de nombreuses reprises et mérite d'être apprécié pour son souci de poursuivre le contact avec le Soudan et de soutenir les voies de la paix, de la stabilité et du développement.