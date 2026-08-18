Soudan: Le Président du Soudan du Sud discute avec Minawi les développements de la situation au pays

Le Président de la République du Soudan du Sud, Lieutenant-général Salva Kiir Mayardit, s'est entretenu aujourd'hui avec le gouverneur de la région de Darfour, Minni Arko Minawi, sur les développements de la situation au Soudan et la crise humanitaire, politique et sécuritaire que connaît le pays.

Dans un message publié sur sa page Facebook, M. Minawi a précisé qu'il a informé Son Excellence le président Salva Kiir, à Juba, de l'ampleur de la tragédie que vivent le peuple soudanais et les violations à caractère raciste et ethnique dont sont exposés les civils sous les mains de la milice Al-Daglo.

Il a également évoqué le plan visant à expulser les populations indigènes des régions de Darfour et de Kordofan pour les remplacer par des mercenaires et des étrangers, soulignant que cela menaçait le tissu social, l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan.

Minawi a ajouté : « Nous avons insisté sur le fait que la poursuite de la guerre sous cette forme ne sert ni le peuple soudanais ni les peuples de la région. »

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M. Minawi a appelé Son Excellence le président Salva Kiir à jouer un rôle actif pour faire cesser la guerre, soutenir l'unité du Soudan et empêcher la mise en oeuvre de tout projet visant à diviser le pays ou à démanteler son tissu social.

Il a également demandé l'envoi d'une délégation du gouvernement du Soudan du Sud au Soudan afin de contribuer au traitement des dossiers liés à l'accord de Juba pour la paix au Soudan, et de soutenir les efforts visant à achever la mise en oeuvre des dispositions restantes de cet accord.

Pour sa part, Son Excellence le Président a souligné que la guerre et les troubles qui frappent le Soudan se reflètent directement sur le Soudan du Sud.

Il a ajouté que la sécurité et la stabilité des deux pays étaient étroitement liées, et a réaffirmé sa position soutenant l'unité et la stabilité du Soudan, ainsi que la nécessité d'oeuvrer sans relâche pour mettre fin à la guerre et instaurer la paix, tout en renforçant la coopération entre les deux pays afin d'empêcher les violations de la sécurité aux frontières.