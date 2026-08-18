Congo-Brazzaville: Diaspora congolaise - Une nouvelle dynamique au service du développement du pays

Réunis à Brazzaville autour du président de la République, Denis Sassou-N'Guesso, ce 17 août, plusieurs membres de la diaspora congolaise ont exprimé leur volonté de mettre leurs compétences, leurs expériences et leurs réseaux au service du développement du Congo. Structurée autour de plusieurs pôles d'intervention, la délégation entend faire de ce retour au pays le point de départ d'une nouvelle dynamique d'investissement et de contribution au développement national.

Venus de différents horizons, ces Congolais de l'étranger ont présenté au président de la République leur volonté de participer davantage à la vie économique et sociale du pays. Ils se sont organisés autour de plusieurs pôles, notamment l'économie et l'agriculture, la santé, l'entrepreneuriat, la diplomatie, ainsi que la communication et les médias.

À travers cette initiative, la diaspora entend transformer les compétences acquises à l'étranger en opportunités concrètes pour le Congo. Dans leur message adressé au chef de l'État, Denis Sassou-N'Guesso, ses représentants ont sollicité la mise en place d'un cadre institutionnel permanent de dialogue et d'action avec les Congolais de l'étranger, afin de prolonger la dynamique engagée. L'objectif affiché est notamment de mieux identifier les compétences disponibles au sein de la diaspora, de faciliter les investissements, l'entrepreneuriat et d'accompagner les Congolais désireux de revenir contribuer au développement du pays.

Cette rencontre avec le chef de l'État devrait ouvrir la voie à une collaboration durable entre le Congo et ses ressortissants établis à l'étranger. La délégation estime en effet que de nombreux autres Congolais de la diaspora attendent de connaître les mécanismes et les possibilités qui leur permettraient de mettre à contribution leur savoir-faire. « Nous ne sommes pas toute la diaspora, mais derrière nous, beaucoup d'autres Congolais attendent de savoir par quelles portes entrer pour servir leur pays », ont-ils déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette volonté de contribuer au développement national concerne également dans le domaine culturel. S'exprimant à cette occasion, Djo Balard, l'un des ambassadeurs congolais de la sape, a annoncé son intention de transmettre le message aux Congolais de l'étranger, notamment aux sapeurs établis en France et dans d'autres pays, afin de les encourager à revenir au pays et à participer aux initiatives nationales. Il a notamment évoqué la perspective de l'organisation d'un Festival international de la sape au Congo, présenté comme un rendez-vous destiné à valoriser cette expression culturelle congolaise et à attirer des visiteurs étrangers.

Pour ces Congolais, les compétences, les expériences professionnelles, les réseaux et les ressources acquises au-delà des frontières peuvent constituer autant de leviers afin d'accompagner la transformation du Congo. La rencontre avec le président de la République apparaît ainsi comme une volonté de rapprocher davantage le Congo de sa diaspora et de créer les conditions permettant à celle-ci de participer activement aux projets de développement.