Tunisie: Qualifiée de tournant historique par le Président Saïed - La transition numérique, pierre angulaire de la stratégie nationale de développement

La Tunisie nouvelle, sous la direction du Président de la République, a compris qu'elle ne peut se passer de l'approche basée sur la numérisation en tant que choix stratégique indispensable à la modernisation de l'administration et la gestion de la chose publique avec un renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption tout en optant pour la réduction des disparités régionales.

En effet, parmi les outils prônés par l'Etat, on cite, notamment, la dématérialisation complète des services publics de l'Etat grâce à l'accélération de la réalisation des divers projets destinés à concrétiser la transformation digitale qui va de la généralisation de la fibre optique aux services en ligne au profit des citoyens et des entreprises avec des avancées appelées à moderniser les services publics et l'administration, en général.

Il faut dire que notre pays dispose de tous les ingrédients nécessaires à la réussite de ce qu'on peut appeler "la révolution numérique" dans le dessein d'atteindre les niveaux lui permettant de devenir - pourquoi pas - un hub régional des solutions numériques sans négliger les moyens lui garantissant la préservation de sa souveraineté et la sécurité du cyberespace.

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Joignant le geste à la parole et fidèle au concept, si cher au Président Kaïs Saïed, consistant au passage, illico presto, à la concrétisation, un Conseil ministériel restreint (CMR) vient d'être tenu sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, pour passer en revue l'état d'avancement des projets inscrits dans le cadre de ce dossier.

Le même CMR a permis de fournir une idée des projets déjà réalisés au cours du premier semestre de l'année en cours, à savoir la plateforme nationale de l'investisseur et la digitalisation des procédures liées à l'investissement, la numérisation complète du registre national des entreprises, les services en ligne pour les citoyens, le portail de vie scolaire regroupant les services pour élèves, parents et enseignants, l'Hôpital numérique et les service de santé en ligne.

Plus encore, on a annoncé le lancement imminent de l'application mobile dite "Khadamet" qui devrait fournir plus de quarante prestations de service en ligne dont plus particulièrement, celles permettant aux citoyens d'effectuer leurs démarches administratives et de régler leurs frais par paiement électronique, notamment par cartes bancaires, postales ou portefeuilles virtuels.

Il est utile de savoir, par ailleurs, que la numérisation est un outil clé pour garantir la traçabilité des produits et renforcer les contrôles de qualité tout en permettant de lutter contre plusieurs pratiques illicites, telles que le détournement de matières premières et d'en finir avec les risques de spéculation et de moderniser certaines applications mises en place pour surveiller la distribution des produits de première nécessité afin de mieux répondre aux exigences actuelles du marché.

En définitive, il est pertinent de souligner que le Président Kaïs Saïed s'est félicité, déjà lors de l'audience accordée en décembre 2025, au S.G. de la Ligue arabe, au secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications (UIT), au D.G. de l'Aicto et au S.G. Adjoint de la Ligue arabe, du tournant historique porté par la révolution numérique tout en appelant les pays arabes à être au rendez-vous et en phase avec ces transformations majeures».