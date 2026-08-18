Tunisie: Kaïs Saïed au Conseil supérieur de l'éducation - Lancement officiel des activités de l'institution

17 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu lundi au siège du Conseil supérieur de l'éducation à Tunis, à l'occasion du démarrage officiel des activités de cette institution nouvellement mise en place. Le chef de l'État a pris connaissance de l'avancement des travaux du Conseil et a souligné le rôle central qui lui revient dans l'amélioration des performances du système éducatif, de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle.

L'entrée en fonction du Conseil intervient après l'achèvement des procédures relatives à sa composition. Un décret présidentiel daté du 12 août 2026 et publié au Journal officiel de la République tunisienne a porté nomination des membres de l'Instance supérieure du Conseil supérieur de l'éducation. À la même date, Mohamed Ali Boughediri a été nommé secrétaire général du Conseil.

Le président de la République avait auparavant appelé les membres de cette instance à tenir leur séance inaugurale le lundi 17 août 2026, marquant ainsi le lancement effectif de ses activités.

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Selon les textes régissant son fonctionnement, le Conseil supérieur de l'éducation est chargé d'examiner les grandes questions liées à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle, ainsi que de formuler les orientations et recommandations susceptibles de contribuer au développement de ces secteurs stratégiques.

Dans nos archives 481 associations demandent leur dissolution : l'impact du financement étranger sur la scène tunisienneÀ cette occasion, Kaïs Saïed s'est également rendu dans le quartier Lafayette, au centre de Tunis, où il a rencontré plusieurs citoyens. Le président de la République a échangé avec eux sur différentes préoccupations du quotidien, écouté leurs observations et leurs propositions et pris connaissance de leurs attentes, dans le cadre du suivi de la situation des citoyens et de l'attention portée aux questions qui les concernent directement.

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