Tunisie: Une secousse tellurique de magnitude 3,1 enregistrée à l'Est de Mahrès ce lundi

La terre a tremblé aujourd'hui dans le gouvernorat de Sfax. La secousse s'est produite en fin d'après-midi au large de la côte sfaxienne. Les stations sismologiques de l'Institut national de la météorologie ont localisé l'épicentre de l'événement environnemental à Mahrès. En effet, les appareils de mesure du réseau sismologique national, gérés par l'Institut national de la météorologie (INM), ont détecté une secousse tellurique d'une magnitude de 3,1 sur l'échelle de Richter. L'événement s'est produit au niveau de la région côtière située à l'est de la délégation de Mahrès, suscitant l'attention des spécialistes du climat et des risques naturels.

Selon le bulletin d'alerte scientifique vulgarisé par l'institut, le phénomène géophysique a été capté très précisément à 16h47, heure locale. Les ingénieurs du centre sismologique ont rapidement traité les données géodésiques pour cartographier l'activité souterraine. Les analyses préliminaires de l'INM situent l'épicentre exact de la secousse à des coordonnées géographiques fixes, soit 34,41 degrés de latitude nord et 10,70 degrés de longitude est.

A noter toutefois qu'aucun dégât matériel majeur ni perte humaine n'ont été signalés par les municipalités environnantes à la suite de cet événement.