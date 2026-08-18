Tunisie: Tunisair - La ponctualité grimpe à 54 % au deuxième trimestre 2026

Tunisair a transporté 656 248 passagers au deuxième trimestre 2026, soit une baisse de 1 % par rapport à la même période de 2025, dans un contexte marqué par une forte hausse de ses dépenses de carburant.

Selon les indicateurs d'activité publiés par Tunisair, le nombre de passagers transportés au deuxième trimestre 2026 s'établit à 656 248, en repli de 1 % par rapport au deuxième trimestre 2025. Cette baisse fait suite au déclenchement du conflit dans la région du Golfe.

Dans nos archives Énergie : Le déficit commercial tunisien augmente de 19 % en 2024Le taux de remplissage kilométrique s'établit à 71,6 %, contre 75,2 % durant la même période de 2025. Le coefficient de chargement s'élève quant à lui à 62,4 %, contre 62,7 % au deuxième trimestre 2025. La recette moyenne est restée au même niveau qu'à la même période de 2025.

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Le taux de ponctualité s'est amélioré sur la période, passant de 39 % à 54 %. L'endettement de la compagnie a augmenté, du fait de la mise en place de nouveaux crédits en 2025 et au début de 2026. Les dépenses de carburant ont fortement augmenté au deuxième trimestre 2026, d'avril à juin, à la suite de la flambée des cours du pétrole Brent et de l'élargissement marqué du crack spread, soit la variation entre le prix du Brent et celui du kérosène aviation Jet A-1. Le prix moyen de la tonne de Jet A-1 a quasiment doublé sur la période.