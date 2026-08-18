Tunisie: L'ANME subventionne les 47 premiers taxis électriques tunisiens à hauteur de 10 000 dinars

Les mythiques taxis jaunes s'apprêtent à entamer leur révolution verte. Le compte à rebours est lancé pour les professionnels du transport. Les chauffeurs de taxi individuel ont jusqu'au 18 septembre pour postuler au programme pilote d'éco-mobilité soutenu par l'ONU. Programme qui prévoit le déploiement d'un premier contingent de véhicules propres.

Dans un communiqué, l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME) a rappelé les professionnels du secteur que la date limite pour soumettre les dossiers de candidature au programme national de mobilité électrique est irrévocablement fixée au vendredi 18 septembre prochain, à 16h00. A noter que les candidats retenus bénéficieront d'une prime d'incitation étatique directe de 10 000 dinars pour financer l'achat de leur premier véhicule propre.

Visant le déploiement d'une première flotte de 47 taxis électriques à l'échelle nationale, ce projet pilote bénéficie d'un soutien international d'envergure. Le programme est en effet intégralement financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). Sa gouvernance et son déploiement opérationnel sur le sol tunisien sont placés sous la triple tutelle de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), de l'ANME et du ministère de l'Environnement. Une alliance institutionnelle qui vise à moderniser les transports publics tout en réduisant l'empreinte carbone urbaine.

Les critères d'éligibilité ont été soigneusement balisés par les autorités de régulation. L'appel s'adresse exclusivement aux exploitants de taxis individuels détenteurs d'une licence valide sur le territoire tunisien. Pour postuler, les professionnels doivent être âgés de 31 à 59 ans à la date du dépôt. Les candidats doivent également fournir des garanties de solvabilité solides : soit un accord de principe de crédit émanant d'un établissement bancaire ou d'une compagnie de leasing, soit un justificatif bancaire formel attestant d'une capacité d'autofinancement totale.

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