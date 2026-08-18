Tunisie: Sousse - Un budget de 7 millions de dinars débloqué pour la rénovation de la Médina antique

Le patrimoine historique de la perle du Sahel s'apprête à faire peau neuve. Après plusieurs reports successifs, le projet de réhabilitation des places de la vieille ville de Sousse est enfin sur les rails. Coûtant 7 millions de dinars et financé en grande partie par un prêt de l'Agence Française de Développement (AFD), le chantier entre dans sa phase finale d'étude.

En marge d'une table ronde consultative réunissant les autorités locales et les forces vives associatives, le secrétaire général de la municipalité de Sousse, Mourad Ben Salem, a officialisé l'attribution définitive du marché public à un consortium de bureaux d'études spécialisés, levant ainsi les blocages administratifs qui avaient entraîné de multiples reports. En effet, longtemps resté en souffrance, le projet national dédié à la requalification urbaine et à la restauration des espaces publics de la Médina de Sousse s'apprête à entrer dans sa phase opérationnelle.

Pour mener à bien cette mutation urbaine sans dénaturer le joyau architectural classé au patrimoine mondial, une enveloppe budgétaire globale de 7 millions de dinars a été sanctuarisée. Le montage financier repose sur un partenariat international stratégique avec une dotation de 5 millions de dinars sécurisée sous forme de prêt via une convention de financement scellée avec l'AFD. Le reliquat, soit 2 millions de dinars, est pris en charge par les fonds propres de la municipalité de Sousse, abondés par les contributions financières d'opérateurs publics sectoriels et de partenaires économiques locaux.

Dans nos archives Omra : L'ONTT met en garde contre le recours aux intermédiaires non accréditésL'élaboration de la feuille de route technique se veut inclusive. La dernière session de travail a permis d'acter une démarche participative rigoureuse, confrontant les projections des architectes aux besoins quotidiens des riverains et des commerçants de la Médina. Les débats se sont concentrés sur la modernisation des réseaux de voirie, la mise en lumière des façades historiques, la réhabilitation des dalles des ruelles traditionnelles et le mobilier urbain des places publiques.

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L'ensemble des interventions validées répond à un impératif strict, celui de renforcer l'attractivité touristique et la fonctionnalité commerciale du centre historique, tout en préservant scrupuleusement son identité mémorielle et sa spécificité civilisationnelle.