Tunisie: « The Sun of Love » à l'Espace Hammamet ART et Culture - Une ode florale à la vie et à la douceur

À travers son exposition personnelle «The Sun of Love», l'artiste Oumayma Medini invite le public à entrer dans un univers pictural où la nature, le corps et la couleur se rencontrent dans une célébration sensible de la vie. L'exposition est accueillie à l'Espace Hammamet Art et Culture.

Dans cette nouvelle proposition, Oumayma Medini développe une dimension à la fois florale et arborescente, peuplée de silhouettes qui apparaissent, traversent l'espace pictural, s'immobilisent ou disparaissent. Ces présences, parfois androgynes, parfois féminines et procréatrices, semblent appartenir à un monde en perpétuelle transformation, où l'humain dialogue intimement avec le végétal.

L'artiste esquisse ainsi des êtres qui portent en eux une même aspiration : célébrer la vie, diffuser la paix et exprimer une douceur de vivre. Ses personnages évoluent dans un foisonnement de couleurs éclatantes qui donne aux oeuvres une énergie presque organique. La couleur ne se contente plus d'habiller les formes : elle devient une sensation, une émotion, un espace de respiration.

Le texte curatorial de Haithem Haouel décrit cette dimension comme un univers où les figures « prospèrent dans un berceau de couleurs éclatants, qui nourrissent les yeux, agissent comme du baume au coeur, à l'esprit ».

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Dans nos archives La souveraineté culturelle, une ligne rougeAvec «The Sun of Love», Oumayma Medini propose ainsi une peinture généreuse et lumineuse, traversée par des questions de vie, de féminité, de métamorphose et d'harmonie. Ses silhouettes, jamais totalement définies, laissent une place à l'imaginaire et au regard du visiteur.

Entre apparition et effacement, nature et humanité, mouvement et suspension, l'exposition construit un monde à la fois onirique et profondément terrestre.

Un monde où l'amour devient lumière, où la couleur devient langage et où la peinture se fait invitation à retrouver, dans la beauté du vivant, une forme de paix intérieure.

«The Sun of Love» d'Oumayma Medini est à découvrir à l'Espace Hammamet Art et Culture.