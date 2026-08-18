Tunisie: Entrepreneuriat féminin - On aspire à un taux de 20 % à l'horizon 2035

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées en collaboration avec la CESAO et l'Organisation nationale des entrepreneurs, lancent un programme technologique d'élite destiné aux femmes. L'objectif est de porter la part de l'entrepreneuriat féminin à 20 % d'ici 2035 grâce aux outils virtuels.

C'est lors d'une visioconférence présidée par la ministre Asma Jebri, au lendemain de la fête de la Femme, que le ton a été annoncé quant au lancement officiel de cycle de formation dont le programme intensif est conçu sur mesure au profit de 100 femmes entrepreneures tunisiennes, triées sur le volet pour leur potentiel d'innovation.

L'objectif sectoriel, a-t-elle rappelé, est d'armer ces dirigeantes et autres porteuses de projets, de compétences techniques nécessaires. Et ce, afin de dominer les canaux du commerce électronique et de maîtriser l'intégration des applications de l'intelligence artificielle (IA) dans leurs business modèles.

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« Ce déploiement technologique matérialise une stratégie globale d'intégration économique » a indiqué la ministre. Et d'expliquer, dans une allocution prononcée le vendredi 14 août 2026 lors de la cérémonie de lancement de ce programme que ce dernier « est développé en étroit partenariat avec l'Organisation nationale des entrepreneurs et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), ce projet répond à une volonté politique de l'État ».

Dans nos archives Les transactions par chèque en Tunisie chutent de 83 % en seulement 12 jours, selon Mourad HattabPour la ministre, l'autonomisation financière des femmes ne relève plus de l'assistance sociale, mais s'impose comme un levier macroéconomique majeur. En favorisant l'accès aux écosystèmes virtuels, la Tunisie cherche à ancrer la culture de l'auto-suffisance et de l'esprit d'initiative. Les efforts nationaux sont désormais orientés vers un cap précis. Celui de faire grimper la part des femmes dans la création d'entreprises à un taux de 20 % à l'horizon 2035.

A noter que cette dynamique s'adosse à des réformes structurelles récemment déployées. De fait, en marge des célébrations de la Journée nationale de la femme célébrée le 13 août dernier, la tutelle a en effet officialisé la mise en ligne de la plateforme nationale de commercialisation des produits féminins. Ce dispositif de tiers de confiance s'accompagne d'une initiative d'unification des parcours de création, offrant ainsi un encadrement complet de la genèse de l'idée jusqu'à la phase post-création.

Le ministère confirme, dans une publication publiée sur sa page officielle, que ce guichet unique itinérant sera déployé de manière permanente tout au long de l'année pour couvrir l'intégralité des délégations et des gouvernorats du pays, garantissant une équité territoriale dans l'accès aux technologies de pointe.