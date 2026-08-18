Tunisie: Culture céréalière - Le ministère de l'Agriculture fixe les prix des semences pour la saison 2026/2027

En guise de préparatifs de la prochaine campagne céréalière, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a officialisé ce lundi 17 août 2026, le lancement d'un programme d'approvisionnement optimal des exploitants avant les semis. Ce plan d'action de grande ampleur vise à injecter des volumes stratégiques de semences sélectionnées ainsi que de semences commerciales ordinaires certifiées au sein des points de vente agréés, couvrant ainsi l'ensemble des bassins de production du pays pour la saison 2026/2027. Un plan où, aussi, les autorités sécurisent les stocks de semences sélectionnées et contrôlées.

Pour offrir une visibilité économique aux agriculteurs et stabiliser les coûts de production en amont, la tutelle a dévoilé la grille tarifaire officielle applicable dès à présent. A ce titre, le prix du quintal de semences sélectionnées est arrêté à 170 dinars pour le blé dur, matière première essentielle à la souveraineté alimentaire nationale. Les semences de blé tendre s'échangeront à 140 dinars le quintal, alors que l'orge et le triticale de qualité supérieure sont indexés à 130 dinars le quintal. Pour le segment des semences commerciales ordinaires et soumises aux contrôles d'État, la variété d'orge a été fixée à 115 dinars le quintal.

Dans nos archives Énergie : Le déficit commercial tunisien augmente de 19 % en 2024Le communiqué ministériel introduit par ailleurs une spécificité technique liée à la propriété intellectuelle agricole. Une majoration de 3 % sera appliquée sur le tarif de base du quintal pour toutes les catégories de semences sélectionnées régies par des contrats d'exploitation commerciale.

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Ce prélèvement subsidiaire servira à couvrir les droits d'obtention végétale, un mécanisme destiné à rémunérer la recherche scientifique et l'innovation variétale. À travers cette anticipation réglementaire, l'État ambitionne de prémunir le secteur des tensions logistiques et de sécuriser les facteurs de production indispensables à la réussite de la future récolte.