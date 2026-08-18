Tunisie: Culture céréalière - Le ministère de l'Agriculture fixe les prix des semences pour la saison 2026/2027

17 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

En guise de préparatifs de la prochaine campagne céréalière, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a officialisé ce lundi 17 août 2026, le lancement d'un programme d'approvisionnement optimal des exploitants avant les semis. Ce plan d'action de grande ampleur vise à injecter des volumes stratégiques de semences sélectionnées ainsi que de semences commerciales ordinaires certifiées au sein des points de vente agréés, couvrant ainsi l'ensemble des bassins de production du pays pour la saison 2026/2027. Un plan où, aussi, les autorités sécurisent les stocks de semences sélectionnées et contrôlées.

Pour offrir une visibilité économique aux agriculteurs et stabiliser les coûts de production en amont, la tutelle a dévoilé la grille tarifaire officielle applicable dès à présent. A ce titre, le prix du quintal de semences sélectionnées est arrêté à 170 dinars pour le blé dur, matière première essentielle à la souveraineté alimentaire nationale. Les semences de blé tendre s'échangeront à 140 dinars le quintal, alors que l'orge et le triticale de qualité supérieure sont indexés à 130 dinars le quintal. Pour le segment des semences commerciales ordinaires et soumises aux contrôles d'État, la variété d'orge a été fixée à 115 dinars le quintal.

Dans nos archives Énergie : Le déficit commercial tunisien augmente de 19 % en 2024Le communiqué ministériel introduit par ailleurs une spécificité technique liée à la propriété intellectuelle agricole. Une majoration de 3 % sera appliquée sur le tarif de base du quintal pour toutes les catégories de semences sélectionnées régies par des contrats d'exploitation commerciale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce prélèvement subsidiaire servira à couvrir les droits d'obtention végétale, un mécanisme destiné à rémunérer la recherche scientifique et l'innovation variétale. À travers cette anticipation réglementaire, l'État ambitionne de prémunir le secteur des tensions logistiques et de sécuriser les facteurs de production indispensables à la réussite de la future récolte.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.