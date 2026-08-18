Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Hongrie, Italie, Turquie et Ukraine)

18 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Arménie, 3e journée, 1re division

Alashkert est battu sur le terrain de Noah (0-1). Titulaire, Domi Jaurès Massoumou a été remplacé à la pause.

Azerbaïdjan, 1re journée, 1re division

Qarabag bat Shamakhi 3-1. Sans Jérémie Gnali.

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Bulgarie, 5e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia chute à Arda (1-3). Ryan Bidounga a joué toute la rencontre au poste de défenseur axial droit.

Hongrie, 4e journée, 1re division

Zalaegerszeg s'incline à domicile face à Ferencvaros (0-1). Remplaçant, Queyrell Tchicamboud est entré à la 73e.

Italie, 32e de finale de la Coupe

Milieu axial au sein du 4-3-3 de Sassuolo face à Cesena, Darryl Bakola a été l'un des artisans du succès de son équipe (3-0). Après une belle frappe détournée par le gardien (26e), l'ancien Marseillais a donné une passe décisive à Lipani, d'un beau mouvement en pivot devant la surface pour le 3-0 de son équipe (75e).

Un bon abattage défensif (12 duels gagnées, 3 tacles, 5 récupérations) et un apport offensif intéressant à son crédit.

Turquie, 1re journée, 1re division

Antoine Makoumbou est resté sur le banc lors du match nul concédé par Samsunspor face à Goztepe (3-3).

Ukraine, 3e journée, 1re division

Le Polissya Zhytomyr perd trois points face à Zorya (1-2). Sans Borel Tomandzoto, absent du groupe après avoir été titulaire lors de la 1re journée.

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