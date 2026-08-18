Arménie, 3e journée, 1re division

Alashkert est battu sur le terrain de Noah (0-1). Titulaire, Domi Jaurès Massoumou a été remplacé à la pause.

Azerbaïdjan, 1re journée, 1re division

Qarabag bat Shamakhi 3-1. Sans Jérémie Gnali.

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Bulgarie, 5e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia chute à Arda (1-3). Ryan Bidounga a joué toute la rencontre au poste de défenseur axial droit.

Hongrie, 4e journée, 1re division

Zalaegerszeg s'incline à domicile face à Ferencvaros (0-1). Remplaçant, Queyrell Tchicamboud est entré à la 73e.

Italie, 32e de finale de la Coupe

Milieu axial au sein du 4-3-3 de Sassuolo face à Cesena, Darryl Bakola a été l'un des artisans du succès de son équipe (3-0). Après une belle frappe détournée par le gardien (26e), l'ancien Marseillais a donné une passe décisive à Lipani, d'un beau mouvement en pivot devant la surface pour le 3-0 de son équipe (75e).

Un bon abattage défensif (12 duels gagnées, 3 tacles, 5 récupérations) et un apport offensif intéressant à son crédit.

Turquie, 1re journée, 1re division

Antoine Makoumbou est resté sur le banc lors du match nul concédé par Samsunspor face à Goztepe (3-3).

Ukraine, 3e journée, 1re division

Le Polissya Zhytomyr perd trois points face à Zorya (1-2). Sans Borel Tomandzoto, absent du groupe après avoir été titulaire lors de la 1re journée.