Arménie, 3e journée, 1re division
Alashkert est battu sur le terrain de Noah (0-1). Titulaire, Domi Jaurès Massoumou a été remplacé à la pause.
Azerbaïdjan, 1re journée, 1re division
Qarabag bat Shamakhi 3-1. Sans Jérémie Gnali.
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Bulgarie, 5e journée, 1re division
Le Lokomotiv Sofia chute à Arda (1-3). Ryan Bidounga a joué toute la rencontre au poste de défenseur axial droit.
Hongrie, 4e journée, 1re division
Zalaegerszeg s'incline à domicile face à Ferencvaros (0-1). Remplaçant, Queyrell Tchicamboud est entré à la 73e.
Italie, 32e de finale de la Coupe
Milieu axial au sein du 4-3-3 de Sassuolo face à Cesena, Darryl Bakola a été l'un des artisans du succès de son équipe (3-0). Après une belle frappe détournée par le gardien (26e), l'ancien Marseillais a donné une passe décisive à Lipani, d'un beau mouvement en pivot devant la surface pour le 3-0 de son équipe (75e).
Un bon abattage défensif (12 duels gagnées, 3 tacles, 5 récupérations) et un apport offensif intéressant à son crédit.
Turquie, 1re journée, 1re division
Antoine Makoumbou est resté sur le banc lors du match nul concédé par Samsunspor face à Goztepe (3-3).
Ukraine, 3e journée, 1re division
Le Polissya Zhytomyr perd trois points face à Zorya (1-2). Sans Borel Tomandzoto, absent du groupe après avoir été titulaire lors de la 1re journée.