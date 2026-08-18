Tunisie: Le président de la république se rend au siège du Conseil supérieur de l'éducation à Tunis

Tunis — Le président de la République, Kais Saïd, s'est rendu ce lundi au siège du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, à Tunis, à l'occasion de la tenue de sa séance inaugurale soulignant son rôle essentiel dans l'amélioration et la réforme du système éducatif.

Le chef de l'Etat a, à cette occasion, pris connaissance des modalités de fonctionnement du Conseil et des conditions de démarrage de ses activités.

La mise en place du Conseil intervient après l'achèvement des procédures relatives à sa composition et la publication d'un décret présidentiel daté du 12 août 2026, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), portant nomination des membres de la Haute instance du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement. Mohamed Ali Boughderi a été nommé secrétaire général du Conseil.

Le président de la République avait appelé les membres du Conseil à tenir leur première réunion aujourd'hui lundi.

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Le Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement a pour mission d'évaluer et de réformer les grandes questions relatives à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle.

Le président de la République s'est rendu, à cette occasion, dans le quartier de LaFayette, à Tunis, où il a rencontré plusieurs citoyens et écouté leurs préoccupations , réaffirmant son attachement à suivre la situation des citoyens et à être à l'écoute de leurs préoccupations et attentes.