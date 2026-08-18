Maroc: « Sayfok 2026 » à Safi - La première plage au pays à recourir à l'IA pour protéger l'environnement

Le village écologique durable «Sayfok 2026 », organisé à Safi, a choisi de faire de l'intelligence artificielle l'un de ses principaux nouveaux outils de sensibilisation aux risques liés à la pollution plastique sur les plages et dans le milieu marin. Cette expérience vise à rapprocher les enjeux environnementaux des enfants et des jeunes à travers le langage de la technologie et de l'innovation.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale «Plages Propres» et dans le prolongement de l'initiative « Mer sans plastique». Le village «Sayfok» mise ainsi sur les technologies modernes pour transformer la sensibilisation environnementale, en passant des messages traditionnels à une expérience interactive permettant aux visiteurs de mieux comprendre l'impact des déchets plastiques sur la mer et le littoral, ainsi que d'identifier les comportements susceptibles de contribuer à la réduction de ce phénomène.

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans le programme de cette édition, à travers des expériences pédagogiques et interactives qui permettent aux enfants et aux jeunes de découvrir l'univers du recyclage et de comprendre le parcours des déchets plastiques, depuis leur arrivée sur la plage jusqu'à leurs impacts potentiels sur le milieu marin. Ces expériences permettent également de présenter l'information environnementale de manière simple et accessible, en phase avec les centres d'intérêt d'une nouvelle génération particulièrement connectée aux médias numériques et aux nouvelles technologies.

Dans l'espace «Génies du recyclage», l'intelligence artificielle se conjugue avec la réalité virtuelle et des défis pédagogiques, dans un parcours destiné à faire de l'apprentissage environnemental une expérience ludique et interactive. Les participants sont ainsi sensibilisés à l'importance du tri des déchets, de la réutilisation des matériaux et de la réduction de l'usage inutile du plastique, tout en mettant en évidence le lien direct entre les comportements individuels et la propreté des plages.

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Cette approche cherche à répondre à une question simple : comment permettre à un enfant ou à un jeune de comprendre qu'un simple déchet plastique abandonné sur la plage n'est pas seulement un déchet, mais qu'il peut devenir une partie d'un problème environnemental dont les conséquences peuvent s'étendre à la mer, aux organismes marins et à la qualité du littoral ?

Grâce à l'utilisation d'outils numériques et interactifs, « Sayfok » tente d'apporter une réponse concrète en faisant du visiteur un véritable acteur de l'expérience et non un simple récepteur de l'information. L'intelligence artificielle n'y est donc pas présentée comme une fin en soi, mais comme un outil moderne destiné à renforcer la sensibilisation, favoriser l'évolution des comportements et consolider une culture environnementale plus durable.

Parallèlement à l'intelligence artificielle, le village écologique propose l'espace « Recycl'Art », qui permet aux enfants d'observer les microplastiques au microscope, de participer à la collecte et au tri des déchets, avant de réutiliser les matériaux recyclés dans des ateliers créatifs. Le village propose également des expériences consacrées à l'histoire et au patrimoine de Safi à travers des archives numériques, ainsi que « Radio Plage», des activités sportives et récréatives et différents messages de sensibilisation.

Cette expérience revêt une importance particulière dans la ville de Safi, dont une partie importante de l'identité et de l'activité économique et sociale est étroitement liée à la mer.

La protection du littoral ne se limite donc pas au nettoyage des plages, mais passe également par l'évolution des comportements et la construction d'une conscience collective face aux risques liés à la pollution plastique, notamment auprès des nouvelles générations.