Dans le cadre du lancement des festivités commémoratives de l'Indépendance du Gabon, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, s'est rendu ce jour au mausolée où repose le Président Léon Mba, Père de l'Indépendance du Gabon.

À son arrivée, le Chef de l'État a reçu les honneurs militaires dus à son rang avant de procéder au dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage à la mémoire du premier Président de la République gabonaise. Ce geste solennel a été suivi d'un échange avec les membres de la famille du Président Léon Mba.

Le Chef de l'État s'est ensuite rendu à l'esplanade du Sénat où il a présidé la traditionnelle cérémonie de remise des distinctions honorifiques, en sa qualité de Grand Maître des Ordres Nationaux.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, des Commandants en Chef des Forces de Défense et de Sécurité, des membres du Corps diplomatique, des Présidents des Corps constitués, des membres du Gouvernement ainsi que de plusieurs hauts dignitaires de la République.

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Articulée autour de cinq grandes phases, la cérémonie a notamment été marquée par la revue des troupes par le Chef de l'État, suivie des différentes séquences de remise des distinctions aux récipiendaires.

Au titre de l'année 2026, 1 560 impétrants ont été enrôlés, gradés ou élevés aux différents grades des Ordres Nationaux. Ils ont ainsi été distingués aux rangs de Grand-Croix, Grand Officier, Commandeur, Officier et Chevalier de l'Ordre National du Mérite Gabonais et de l'Ordre National de l'Étoile Équatoriale.

À travers cette cérémonie, la Patrie exprime sa reconnaissance à celles et ceux qui, par leur engagement et leur contribution, participent au développement et au rayonnement du Gabon.

Décernées par les plus hautes autorités de la République en tête desquelles le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Grand Maître des Ordres Nationaux, ces distinctions viennent consacrer les valeurs de dévouement, de loyauté, d'excellence et de mérite professionnel incarnées par les récipiendaires.

Elles récompensent ainsi l'engagement et les bonnes pratiques professionnelles déployés au sein des administrations publiques et privées. Ces distinctions constituent une reconnaissance solennelle de la Nation envers celles et ceux qui oeuvrent quotidiennement au service de la République.