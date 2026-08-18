Gabon: Indépendance à Lébamba - Jean-Claude Mitsiembou rassemble les chefs de village autour d'un grand repas de fraternité

17 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Guy Stewens Mounanga Mounanga

À l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance du Gabon, le président du Conseil départemental de Lébamba, Jean-Claude Mitsiembou, a marqué l'événement par un moment de partage et de convivialité.

À son domicile, il a réuni autour d'un grand repas fraternel l'ensemble des chefs de village ainsi que plusieurs autres convives, dans une ambiance chaleureuse placée sous le signe de l'unité, de la solidarité et de la cohésion entre les communautés.

Mais la véritable cerise sur le gâteau est venue avec la remise d'enveloppes à chacun des chefs de village. Un geste présenté comme un don du Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, transmis par le président du Conseil départemental, afin de permettre aux différentes communautés villageoises d'organiser, à leur tour, les festivités de l'Indépendance avec leurs populations.

Au-delà du repas, ce geste traduit donc une volonté de faire vivre la célébration de l'Indépendance jusqu'au coeur des villages, en associant les populations à ce moment historique et festif.

À Lébamba, l'esprit de l'Indépendance se célèbre ainsi dans le partage, la proximité et la solidarité.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.