Gabon: Indépendance à Lébamba - Jean-Claude Mitsiembou rassemble les chefs de village autour d'un grand repas de fraternité

À l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance du Gabon, le président du Conseil départemental de Lébamba, Jean-Claude Mitsiembou, a marqué l'événement par un moment de partage et de convivialité.

À son domicile, il a réuni autour d'un grand repas fraternel l'ensemble des chefs de village ainsi que plusieurs autres convives, dans une ambiance chaleureuse placée sous le signe de l'unité, de la solidarité et de la cohésion entre les communautés.

Mais la véritable cerise sur le gâteau est venue avec la remise d'enveloppes à chacun des chefs de village. Un geste présenté comme un don du Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, transmis par le président du Conseil départemental, afin de permettre aux différentes communautés villageoises d'organiser, à leur tour, les festivités de l'Indépendance avec leurs populations.

Au-delà du repas, ce geste traduit donc une volonté de faire vivre la célébration de l'Indépendance jusqu'au coeur des villages, en associant les populations à ce moment historique et festif.

À Lébamba, l'esprit de l'Indépendance se célèbre ainsi dans le partage, la proximité et la solidarité.