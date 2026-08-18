Afrique: Airtel Africa devient le premier opérateur africain à lancer commercialement Starlink Mobile en RDC

Airtel Africa et Starlink ont lancé aujourd'hui un service de communication par satellite vers les mobiles en République Démocratique du Congo (RDC), marquant ainsi le premier déploiement commercial de ce type en Afrique. Ce service permet aux clients d'Airtel disposant de smartphones compatibles d'accéder à une connexion dans les zones non couvertes par les réseaux terrestres, partout où le ciel est dégagé.

Starlink, la plus grande constellation de satellites vers mobiles au monde avec 650 satellites lancés, permet l'utilisation d'applications consommant peu de données, notamment la messagerie WhatsApp, ainsi que l'envoi de SMS. Les clients n'ont besoin ni d'équipement spécialisé ni d'appareil distinct pour accéder au service.

Ce lancement fait suite au partenariat stratégique annoncé par Airtel Africa et Starlink en décembre 2025, ainsi qu'aux tests concluants des services de données et de messagerie Starlink Mobile menés au Kenya en mars 2026. La RDC est le premier marché d'Airtel Africa - et le premier pays d'Afrique - où le service a franchi le cap du déploiement commercial.

Pour utiliser ce service, les clients doivent disposer d'un smartphone Android compatible LTE, d'un forfait de données Airtel RDC actif ou d'une option d'itinérance de données activée. À l'avenir, le service sera également pris en charge sur les appareils Apple.

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S'exprimant à l'occasion de ce lancement, Sunil Taldar, DG d'Airtel Africa, a déclaré : « Le tout premier lancement commercial de Starlink Mobile en Afrique constitue une étape importante pour Airtel Africa dans le cadre de notre partenariat avec SpaceX. En combinant le réseau terrestre d'Airtel avec la technologie satellitaire de Starlink, nous étendons la connectivité essentielle au-delà des limites des infrastructures mobiles conventionnelles.

La RDC est à l'avant-garde de cette évolution majeure, et l'expérience acquise ici soutiendra l'expansion progressive du service sur l'ensemble de nos marchés, sous réserve des autorisations réglementaires spécifiques à chaque pays. »

Le Directeur Général d'Airtel RDC, Theirry Diasnoma, a déclaré : « Le lancement commercial de Starlink Mobile constitue une étape importante dans l'extension de la connectivité essentielle à travers la RDC. En raison de la taille et de la géographie de notre pays, de nombreuses personnes vivent, travaillent et se déplacent hors de la portée des infrastructures mobiles conventionnelles. Ce service offre un niveau supplémentaire de connectivité, permettant aux clients de rester joignables, informés et connectés même dans les zones où la couverture terrestre n'est pas disponible. »

Ce service devrait s'avérer particulièrement utile pour les personnes et les organisations opérant dans des zones reculées, notamment les opérateurs de transport et de logistique, les organisations humanitaires, les professionnels de santé, les agriculteurs, les exploitations minières et les communautés situées hors de portée des réseaux terrestres existants. Il facilitera également l'accès aux communications essentielles en cas d'urgence, de catastrophe naturelle et de perturbations temporaires des réseaux terrestres.

Les clients éligibles peuvent s'inscrire via l'application MyAirtel pour bénéficier d'un accès d'essai gratuit au service pendant une période de lancement de 30 jours. Les clients se rendant en RDC et s'abonnant à Airtel RDC peuvent également s'inscrire à l'essai après avoir activé un service éligible et téléchargé l'application MyAirtel.

À l'issue de la période de lancement, les clients continueront à accéder à Starlink Mobile via les forfaits de données Airtel éligibles.

Airtel Africa et Starlink poursuivent le développement du service, et de nouvelles fonctionnalités devraient être introduites à mesure que la technologie évolue et que les autorisations réglementaires nécessaires sont obtenues.

Ce lancement renforce encore la position d'Airtel Africa en tant qu'opérateur de télécommunications pionnier, fort d'une solide expérience dans l'introduction d'innovations inédites en Afrique, et démontre son engagement continu à utiliser la technologie pour répondre aux besoins du continent en matière de connectivité et de sécurité numérique.