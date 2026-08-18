À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé, ce lundi 17 août 2026 à Libreville, à l'inauguration officielle de la Place de la Concorde, désormais baptisée Monument Georges Damas Aleka.

Cette cérémonie, historique et empreinte d'émotion, a été marquée par plusieurs temps forts, notamment les honneurs militaires rendus au Chef de l'État, la levée des couleurs, le dévoilement de la plaque inaugurale, l'exécution de l'hymne national La Concorde, le dépôt d'une gerbe de fleurs ainsi qu'une visite guidée du site.

Bien plus qu'un édifice, la Place de la Concorde Georges Damas Aleka constitue désormais un haut lieu de mémoire, de culture et de transmission. À travers cette inauguration à forte portée symbolique, le Chef de l'État accomplit un devoir de mémoire et de reconnaissance envers l'un des pères fondateurs de la Nation gabonaise, Georges Damas Aleka, auteur et compositeur de l'hymne national La Concorde.

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Né le 18 novembre 1902 à Libreville et décédé le 4 mai 1982, Georges Damas Aleka fut, tout au long de sa vie, un homme d'engagement, de conviction, de lettres et de service public. Au cours de sa carrière, il occupa de hautes fonctions politique, administratives, diplomatiques et législatives.

Mais il fut avant tout un écrivain et un poète dont la plume contribua à nourrir la conscience nationale et à inscrire les premières pages de l'histoire du Gabon indépendant. Son oeuvre majeure, La Concorde, adoptée comme hymne national en 1960, demeure l'un des symboles les plus forts de l'unité, de la paix et de la fraternité entre les Gabonais.

À travers les paroles de La Concorde, Georges Damas Aleka avait, dès l'indépendance, porté une vision d'un Gabon uni, libre et maître de son destin. Son héritage résonne aujourd'hui encore avec les aspirations nationales exprimées lors des événements du 30 août 2023, qui ont marqué une nouvelle étape de l'histoire politique du pays.

En reconnaissance de son parcours exceptionnel, de son engagement au service de la Nation et de son héritage républicain, Georges Damas Aleka a été élevé, à titre posthume, au rang de Compagnon de l'Ordre de la Libération au grade de Commandeur, par décision du Chef de l'État.

Située face à la tribune officielle, sur le front de mer de Libreville, la Place de la Concorde Georges Damas Aleka revêt une double dimension, historique et architecturale. Elle se veut à la fois un lieu de mémoire, de découverte, de rencontre et de valorisation de la richesse culturelle du Gabon.

L'esplanade comprend notamment une allée permettant aux visiteurs de parcourir le site à pied, ainsi qu'un bâtiment central composé de sept niveaux d'usage et de cinq niveaux techniques. Cet ensemble accueille notamment un musée et des espaces de bureaux.

De part et d'autre du monument central, neuf box d'exposition viennent compléter l'aménagement. Ils sont destinés à mettre en valeur les spécificités ethniques, culturelles, artisanales et culinaires des différentes provinces du Gabon, offrant ainsi aux visiteurs une représentation de la diversité et de la richesse du patrimoine national.

L'inauguration de la Place de la Concorde Georges Damas Aleka s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État de restaurer les valeurs républicaines, de renforcer le lien entre le peuple gabonais et son histoire et de favoriser une meilleure appropriation du patrimoine culturel et historique national.

À travers cet espace dédié à la mémoire de l'un des artisans de l'identité nationale, le Gabon entend transmettre aux générations présentes et futures les valeurs d'unité, de paix, de patriotisme et de concorde qui fondent la Nation.

La Place de la Concorde Georges Damas Aleka est ainsi appelée à devenir un symbole durable de la mémoire nationale et de la reconnaissance de la Patrie envers celles et ceux qui, par leur engagement et leur oeuvre, ont contribué à écrire l'histoire du Gabon.