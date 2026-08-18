Sénégal: Mbacké - Une dispute pour 10 000 FCFA dévoile un trafic de stupéfiants

Une dispute entre une prostituée et son client a conduit les policiers du commissariat urbain de Mbacké à mettre au jour une activité présumée de trafic de stupéfiants. Un individu a été interpellé, le 15 août 2026, avec 17 tubes de haschisch, 13 comprimés de « volet » et trois pierres de crack.

L'affaire remonte au 12 août dernier. Ce jour-là, un homme domicilié à Guinaw Rails avait contacté une femme résidant à Touba pour un rendez-vous. Cette dernière lui avait indiqué se trouver à Mbacké Dimb, au domicile d'un certain S.M. Le client s'y était rendu vers 4 heures du matin.

Sur place, la femme aurait accepté d'avoir une relation intime avec lui moyennant 10 000 FCFA. Après lui avoir remis l'argent, le client lui aurait demandé de quitter les lieux afin de trouver un autre endroit, invoquant la présence d'autres personnes dans la chambre. Un désaccord aurait alors éclaté entre les deux parties.

Le rendez-vous ayant tourné court, le client est rentré chez lui avant de recontacter la dame deux jours plus tard pour réclamer son argent. Excédée par ses appels, cette dernière s'est rendue au commissariat de Mbacké pour porter plainte.

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Une perquisition qui révèle la drogue

Lors de son audition, la plaignante aurait renseigné les enquêteurs sur les activités illicites qui se dérouleraient au lieu du rendez-vous. Les policiers se sont alors rendus sur place et ont procédé à une fouille de la chambre.

L'opération a permis d'interpeller S.M. Les enquêteurs ont également découvert une sacoche contenant 17 tubes de haschisch, 13 comprimés de « volet », trois pierres de crack et 27 400 FCFA, somme présentée comme provenant de la vente présumée des stupéfiants.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour des faits présumés de détention et de trafic de stupéfiants. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.