Congo-Kinshasa: Plus de 50 000 cas suspects de rougeole signalés au Nord-Kivu et au Sud-Kivu en 7 mois

Entre janvier et le 19 juillet 2026, plus de 50 820 cas suspects de rougeole signalés dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, selon les données officielles citées par Médecins sans frontières (MSF) et consultées lundi 17 août 2026 par Radio Okapi. Et à l'échelle nationale, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 108 643 cas suspects de rougeole et 1 394 décès au cours de la même période.

Cette situation sanitaire intervient alors que l'Est de la RDC fait également face à l'épidémie de maladie à virus Ebola. Pour MSF, la mobilisation importante autour de cette épidémie ne doit toutefois pas entraîner une diminution de l'attention et des moyens consacrés aux autres urgences sanitaires, notamment la rougeole, le choléra et le paludisme.

Dans le cadre de sa réponse à la rougeole, l'ONG Médecins sans frontières indique avoir réalisé six interventions dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Les plus récentes ont notamment été menées à Walikale, au Nord-Kivu, et à Shabunda, au Sud-Kivu.

Selon l'organisation, ces interventions ont permis de traiter plus de 12 050 patients et de vacciner plus de 283 000 enfants.

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La rougeole n'est pas la seule maladie qui continue de menacer les populations dans les deux Kivu. Selon les données citées par MSF, la RDC avait enregistré plus de 35 464 cas suspects de choléra et plus de 1 051 décès. Parmi ces notifications, 14 819 étaient concentrées au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

MSF estime enfin que ces différentes urgences sanitaires doivent continuer à faire l'objet d'une réponse simultanée.