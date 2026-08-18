Ile Maurice: Les listes provisoires affichées lundi prochain

18 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Les listes provisoires des élèves admis en Grade 1 pour l'année scolaire 2027 seront affichées dans les écoles primaires gouvernementales et subventionnées les 24, 25 et 26 août 2026. Les parents pourront également soumettre leurs représentations ou enregistrer une demande tardive durant ces trois jours, de 9 h 30 à 15 heures, auprès de l'établissement concerné.

Ils devront présenter les originaux de leur carte d'identité, de l'acte de naissance de l'enfant ainsi que des factures du Central Electricity Board et de la Central Water Authority pour les mois de février, mars et avril 2026. Pour les écoles très demandées, un certificat de résidence certifié par la police sera également requis.

Le ministère rappelle que la scolarité primaire est obligatoire.

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