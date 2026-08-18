Ile Maurice: Deux policiers arrêtés en vertu de l'article 22 de la FCC

«Using office for gratification.» C'est sous cette disposition de l'article 22 de la Financial Crimes Commission (FCC) Act que Louis Clifford Moise Michael Argendra, ancien sergent de police aujourd'hui retraité, âgé de 51 ans et habitant Coromandel, ainsi que Viduth Jeewon, sergent de police âgé de 57 ans et habitant Tyack, ont été arrêtés par la FCC.

L'enquête, menée sous la supervision de l'assistant surintendant de police Seewoo, porte sur environ Rs 1 million. Elle fait suite à une perquisition menée le 30 mars 2024 au domicile d'un habitant de Vallée-desPrêtres par une équipe de la Special Intelligence Cell de la Special Supporting Unit. À l'époque, les deux policiers étaient affectés à cette unité et faisaient partie de l'équipe ayant participé à l'opération. Après la perquisition, l'équipe s'était rendue aux Line Barracks, à Port-Louis. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, les deux suspects sont soupçonnés d'avoir utilisé leur fonction afin d'obtenir une somme d'environ Rs 1 million, susceptible de constituer une gratification.

L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes des faits et les éventuelles responsabilités des personnes concernées.