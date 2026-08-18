Congo-Brazzaville: Venezuela - Pierre Moussa reçoit le vice-ministre du Développement agraire

Une délégation de la République bolivienne du Venezuela, conduite par son vice-ministre du Développement agraire et Gestion des terres, Wilber Atahualpa Colmenarez Escalona, s'est entretenue le 17 août avec le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, avant de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de son président fondateur, Marien Ngouabi.

Accompagnée de l'ambassadrice de la République bolivienne de Venezuela au Congo, Laura Suarez, la délégation comprenant, entre autres, le directeur régional de la corporation vénézuélienne du café, Johan Mejia, séjourne au Congo dans le cadre de la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac).

Avec le secrétaire général du PCT, le vice-ministre du Développement agraire et Gestion des terres du Venezuela, Wilber Atahualpa Colmenarez Escalona, a évoqué la situation politique dans son pays ainsi que les thèmes techniques et productifs de sa participation à la Gfac. « Je suis très content d'être ici en République du Congo. Au nom de la République bolivarienne du Venezuela, nous avons visité le Parti congolais du travail, c'est un honneur pour moi d'être reçu par son secrétaire général avec qui nous avons échangé sur les thèmes qui nous unissent », a-t-il expliqué au terme des échanges.

En effet, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer davantage les liens de coopération qui existent entre la République du Congo et la République bolivarienne du Venezuela. Selon le vice-ministre du Développement agraire et Gestion des terres du Venezuela, son pays est disposé à soutenir le Congo.

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« Nous avons apporté quelques échantillons de café et de cacao et notre expérience que nous avons partagée avec le Congo, dans le cadre de la tenue de la deuxième édition de la foire agricole. Nous avons pu échanger à la fois avec les producteurs du café et du cacao du Congo et nous avons eu, d'ailleurs, l'honneur de déguster ce café. Le Congo a un très bon café, il faut féliciter donc ces producteurs », a-t-il encouragé.

La délégation vénézuélienne a poursuivi ses échanges avec des producteurs et agriculteurs congolais à Bambou-Mingali. Elle a encore deux exposés à présenter dont l'un portant sur la production et l'exportation phytosanitaires du café et du cacao ; et, l'autre, basé essentiellement sur le café. « Le Venezuela veut continuer à partager son expérience dans ces deux domaines aussi importants pour le monde », a conclu Wilber Atahualpa Colmenarez Escalona.