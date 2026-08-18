Congo-Brazzaville: Gfac - Des élus du Niari encouragent les producteurs du département

À l'occasion de la journée du 13 août dédiée au département du Niari à la Grande foire agricole du Congo (Gfac), les députés de Yaya, Emile Ouosso, et de Louvakou, Jean-Aimé Mavoungou, ont visité les expositions des produits tels que les noix de cajou, le cacao, l'huile de palme, le foufou et l'arachide.

La visite a permis aux deux parlementaires du département du Niari d'encourager les producteurs venus des différentes sous-préfectures telles que Kimongo, Moutamba, Yaya, Louvakou, Makabana et Kibangou. L'attention d'Emile Ouosso et de Jean-Aimé Mavoungou a été également retenue par le stand de la Lékoumou où ils ont découvert le vin de Komono, les jus de fruits, la farine de gingembre et de souche, ainsi que la patate douce.

« Nous venons de visiter le stand du Niari, on peut ajouter aussi celui de la Lékoumou. Avec la vision du président de la République, quand on dit un député un champ, un village un champ, donc ce rythme-là a fait que le ministre Ouosso puisse m'associer pour venir sur place visiter les machines. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener un peu loin et regarder comment nous pouvons aider les parents », a expliqué Jean-Aimé Mavoungou.

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Les deux députés ont aussi pris en compte les doléances des producteurs de leur département. « Nous avons emmené 1 012 sacs d'arachides que vous voyez derrière moi. Nous sommes seize coopératives et nous demandons aux Congolais, notamment ceux qui sont à Brazzaville, de venir visiter la Grande foire agricole. Le sac d'arachides est vendu à 20 000 FCFA. Le président de la République a mis à notre disposition cet espace, c'est d'abord une fierté pour nous les agriculteurs d'avoir un endroit comme celui-ci. Nous remercions énormément le chef de l'Etat qui a un regard attentif sur la jeunesse congolaise et lui disons de ne pas s'arrêter là », a suggéré le président du groupement Bitolo développement de Yaya, Boris Landry Saya.

En effet, les 1 012 sacs d'arachides sont le fruit de la Zone agricole protégée de Yaya. Se félicitant de la politique agricole du gouvernement, Boris Landry Saya a demandé au ministre de l'Agriculture et de l'Elevage de créer des marchés à l'extérieur. « Ce que nous produisons à Yaya nous met en mal, nous produisons plus, mais quand nous arrivons avec la marchandise à Brazzaville, il y a un peu de la léthargie au niveau de l'écoulement », a-t-il déploré.

Conscients du fait que la mécanisation est l'un des moyens d'accroître le rendement agricole, les deux parlementaires ont fait une halte au stand d'exposition des machines agricoles où ils ont été accueillis par la fondatrice de la coopérative Agrijet, Sosthène Chantal Mouyabi Ngambemi.

« Notre présence au niveau de la Gfac se justifie dans le domaine de la mécanisation. Nous sommes une coopérative qui travaille dans l'agriculture en accompagnement des agriculteurs. Les producteurs qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer des gros enjeux et qui sont dans des terrains un peu éloignés où il y a beaucoup de forêts, nous les accompagnons dans leurs travaux en mettant à leur disposition la main-d'oeuvre », a-t-elle expliqué aux deux députés.

Selon Sosthène Chantal Mouyabi Ngambemi, la deuxième édition de la Gfac se passe très bien au regard de l'engouement des agriculteurs par rapport aux produits qu'Agrijet leur présente. Consciente du problème de main d'oeuvre auquel les agriculteurs sont confrontés, cette coopérative a mis près de 150 jeunes à la disposition des producteurs afin de les accompagner dans leurs travaux.

Au terme de la visite, le député de Louvakou a souligné la nécessité de mobiliser les cadres du Niari pour aller soutenir les agriculteurs du département à la Gfac. « Le président de la République est un coach, lorsque le coach fait ses choses, tout marche. Nous sommes à la cité, mais il y a des bonnes choses ici au village. Donc, mes félicitations au ministre de l'Agriculture qui est en train de faire un travail de fond », a conclu Jean-Aimé Mavoungou.