Zimbabwe: Le bilan du naufrage d'un ferry sur le lac Kariba grimpe à au moins 80 morts, une enquête ouverte

Le Zimbabwe est en deuil après le naufrage, mardi 11 août, d'un ferry sur le lac Kariba. Avec un bilan qui s'élève désormais à au moins 80 morts, il s'agit de la pire catastrophe fluviale de l'histoire du pays. Alors que 77 passagers ont pu être sauvés, les autorités zimbabwéennes ont annoncé, dimanche 16 août, l'ouverture d'une enquête. Exploité par une agence étatique, le navire impliqué reliait la ville de Kariba à celle de Chalala. Les premiers éléments de l'enquête pointent une surcharge du ferry.

Les recherches se sont poursuivies durant tout le week-end sur les rives du lac Kariba, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, pour retrouver d'éventuels survivants du ferry qui y a fait naufrage, mardi 11 août. Elles ont permis aux secours de repêcher quatre nouveaux corps, dimanche.

Le nombre de passagers qui se trouvaient à bord est désormais estimé à au moins 161 personnes pour un bateau dont la capacité officielle était de 90... De nombreux enfants figurent parmi les victimes.

Dimanche 16 août, le ministre des Transports et des infrastructures du Zimbabwe, Felix Mhona, s'est rendu sur les lieux du drame où il a notamment pu voir l'épave du bateau qui était considéré comme l'un des plus fiables de la flotte.

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Felix Mhona s'est également entretenu avec les opérateurs de ferries du lac Kariba. Ceux-ci ont réclamé plus de formation, tout particulièrement en ce qui concerne l'usage des équipements de secours à bord des navires.

Des témoignages de survivants mettent également en cause l'attitude du capitaine du navire - lui aussi décédé dans le naufrage - qui semble s'être obstiné à poursuivre la traversée malgré une météo difficile.

D'autres questions concernent le décompte des passagers effectué par l'Agence gouvernementale du développement rural, propriétaire du bateau qui a chaviré.