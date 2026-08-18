Tunisie: Journée du Savoir - Le président Saïed honore les lauréats et plaide pour un enseignement démocratique

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi, 17 août courant, au palais de Carthage, la cérémonie de la journée du Savoir, au cours de laquelle il a honoré les élèves, étudiants et chercheurs distingués dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Le chef de l'État s'est ensuite rendu au siège du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, avenue de la Liberté à Tunis, pour tenir une réunion de travail avec ses membres, selon un communiqué de la présidence de la République.

A ce titre, il a donné ses instructions en faveur d'un enseignement "national, démocratique, émanant de la volonté du peuple tunisien", appelant à offrir un encadrement approprié aux élèves et aux étudiants dans tous les domaines.

Tout en rappelant que l'enseignement est un "droit fondamental garanti par l'État", le président Saïed a exigé l'amélioration des conditions d'apprentissage et la fourniture des moyens nécessaires, dont notamment, le transport scolaire, la santé, les outils et supports pédagogiques dans les différentes régions du pays.

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Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu avenue de la Liberté où il a échangé avec des citoyens.

Il a, à cette occasion, souligné que les solutions aux problèmes et aux obstacles auxquels fait face le pays doivent être "des solutions collectives", affirmant que la Tunisie, forte de sa jeunesse et de ses potentialités, est capable de rayonner à travers le monde.