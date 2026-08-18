Congo-Kinshasa: Alerte sanitaire à Vitshumbi après la découverte d'un hippopotame porteur de l'anthrax

Un hippopotame, retrouvé mort à Vitshumbi dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) le 8 août 3026, a été testé positif au charbon bactéridien, ou anthrax. L'alerte lancée par la zone de santé de Kibirizi suscite des inquiétudes, surtout que des habitants auraient consommé une partie de la viande avant l'intervention des services sanitaires.

La zone de santé de Kibirizi appelle à une vigilance accrue après cette confirmation d'un cas d'anthrax sur l'hippopotame retrouvé mort à Vitshumbi.

Les autorités sanitaires recherchent les personnes ayant manipulé l'animal ou consommé sa viande. Elles demandent également de signaler rapidement tout symptôme suspect, notamment des lésions cutanées ou de la fièvre.

L'anthrax est une maladie bactérienne qui touche principalement les herbivores mais peut être transmise à l'être humain par contact avec un animal infecté ou par consommation de viande contaminée.

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Cette alerte intervient alors qu'une épidémie de la même maladie avait provoqué la mort de 65 hippopotames dans le Parc national des Virunga en 2025, selon les sources du parc.

Les autorités appellent les communautés riveraines du lac Édouard à respecter les mesures de prévention et à éviter tout contact avec des animaux retrouvés morts.

Le dernier recensement réalisé en février 2026 fait état de plus de 2 700 hippopotames, dans cet habitat situé en partie sud du lac Édouard. Leur proximité avec les zones habitées impose donc une vigilance accrue des communautés riveraines, indiquent les sources sanitaires.