Afrique: La CAF homologue le stade du 28-Septembre, la Guinée retrouve son enceinte fétiche

18 Août 2026
Radio France Internationale

Après plusieurs années d'exil forcé, la Guinée va enfin pouvoir accueillir à nouveau des matchs internationaux sur son sol. La CAF vient d'accorder une homologation provisoire de catégorie 3 au stade du 28-Septembre, permettant notamment le retour du Syli National à domicile pour la première fois depuis juin 2022.

C'est la fin d'une longue privation: la Guinée peut accueillir à nouveau un match international sur son sol. « Après près de cinq années durant lesquelles nos équipes nationales et nos clubs ont été contraints de disputer leurs matchs à domicile hors du territoire national, à la suite de la non-conformité de nos infrastructures sportives aux exigences internationales, la Confédération africaine de football (CAF) vient de décider d'accorder au stade du 28-Septembre une homologation temporaire en catégorie 3 de la CAF pour le mois de septembre 2026 », a informé la Fédération guinéenne de football.

Pour Ibrahima Blasco Bari, secrétaire général de la Feguifoot, cette décision était attendue avec impatience. « C'est une excellente nouvelle pour les acteurs du football, les supporters et tout le peuple de Guinée, parce que notre public a été sevré de voir ses équipes jouer à domicile depuis plusieurs années. »

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Une nouvelle qui réjouit également la presse sportive, en situation de quasi-chômage technique depuis plus de quatre ans. Med Cissé, journaliste à iMédias, est soulagé : « Ça ressuscite un peu plus le contact qui a manqué ces dernières années entre les journalistes et les joueurs, les sélections nationales et les clubs. Parce qu'il y avait une minorité qui couvrait les différentes rencontres des équipes nationales, mais également les clubs engagés en compétition interclubs. Donc c'est bien un soulagement. »

Même son de cloche chez les supporters, pour qui le rôle de 12e homme avait trop manqué. Mohamed Camara est un suiveur inconditionnel du Syli : « Je suis très content et satisfait. Ce n'est pas facile de jouer à l'étranger. Le supporter aussi joue un rôle très important dans la vie. »

Hafia-AS Douanes de Mauritanie, Horoya-JS Saoura d'Algérie, respectivement les 11 et 13 septembre, ainsi que Guinée-Kenya le 1er octobre, se joueront bien au stade du 28-Septembre. Après ? « Cette homologation étant accordée à titre temporaire et pour une période limitée, rappelle le communiqué de la Fédération, le ministère des Sports et la Feguifoot réaffirment leur détermination à poursuivre, sans délai, les travaux et mesures correctives encore nécessaires afin de parvenir à la conformité complète, durable et définitive. »

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