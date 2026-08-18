Afrique: Championnes d'Afrique 2026, les Lionnes indomptables font un retour triomphal à Yaoundé

Au lendemain de leur victoire (3-0) contre le Malawi en finale de la CAN féminine 2026 au Maroc, les joueuses camerounaises sont arrivées en début d'après-midi à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen, ce lundi 17 août, où une foule immense avait fait le déplacement pour accueillir les nouvelles reines du football africain.

Pour leur retour au pays après leur victoire (3-0) contre le Malawi en finale de la CAN féminine 2026 au Maroc, les championnes d'Afrique 2026, les joueuses du Cameroun ont été accueillies par une véritable marée humaine à l'aéroport de Yaoundé Nsimalen.

À son arrivée sur le tarmac, l'avion transportant la délégation camerounaise a d'abord reçu le traditionnel salut des pompiers, sous les jets d'eau de deux camions.

Puis, à la descente de l'appareil, une rose a été remise à chacune des joueuses avant l'exécution de l'hymne national. « La joie est immense ! Nous sommes éblouies par l'accueil et les encouragements du public ! », a alors réagi l'attaquante Rose Bella, sans cacher son émotion face à un tel accueil.

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Quant à la milieu de terrain Toko Njoya, elle a longtemps peiné à mesurer l'ampleur de l'événement : « Je suis très contente de voir cet accueil, c'est vraiment merveilleux ! Voir autant de Camerounais, cela montre que l'on est accompagné, peut-être pas toujours de près, mais en tout cas de loin. »

Il a ensuite fallu de longues minutes à l'équipe pour se frayer un chemin à travers la foule. Supporters, familles, anonymes : tous voulaient approcher les championnes et toucher le précieux trophée décroché après tant de peine. À Yaoundé Nsimalen, chacun était venu partager un même moment : célébrer le premier sacre continental des Lionnes indomptables attendu depuis si longtemps.

Après une brève cérémonie à l'aéroport, les Lionnes ont entamé un tour de ville avec le trophée. Des milliers de Camerounais se sont massés le long du parcours pour leur rendre hommage. Un moment de liesse extraordinaire vécu par notre correspondant au Cameroun, Richard Onanena

La sortie du hall de l'aérogare n'a pas été de tout repos : les Lionnes ont été prises d'assaut par une foule compacte, des fans qui les attendaient depuis plusieurs heures.

« Je suis ici depuis 8h ». « J'ai pas dormi, j'ai pas dormi ». « Je viens d'Afrique ».

Les Camerounais de Yaoundé sont sortis en masse pour célébrer leurs héroïnes. Le cortège a d'ailleurs été souvent interrompu, comme au quartier Mvan, où des centaines de supporters ont bloqué la route en entonnant des chants.

Dans la première voiture militaire décapotable, Aboudi Onguéné, la capitaine, tenait le trophée. Derrière elle, Mikaely Bihina, la gardienne héroïque, symbole de cette victoire inespérée pour une équipe repêchée. Merlin Youdom a rejoint le cortège au niveau de la poste centrale.

« Pour avoir été repêchées et être finalement le vainqueur de cette compétition, de remporter sa première CAN, dans de telles circonstances. Dieu seul sait combien ça a été difficile après trois finales, après avoir été désillusionné en 2016, ici même à la maison. Je crois que c'est extraordinaire ».

Le cortège n'a cessé de grossir jusqu'au terminus prévu dans un grand hôtel, à deux pas de la présidence de la République, où les Lionnes ont pris leurs quartiers.

Une victoire qui change tout

Le sacre des lionnes indomptables comme championne d'Afrique fait pousser les ailes chez les influenceuses et artistes camerounais. Un mot d'ordre intitulé « zéro humilité », fait le tour des réseaux sociaux. Chacun y va de son interprétation. Pour les influenceuses, la performance des lionnes au Maroc est un défi lancé aux joueurs de la sélection nationale. Pour les artistes, le premier trophée du Cameroun à la CAN féminine, est un signe de suprématie sur tous ses adversaires. Il n'y a donc pas lieu d'être humble, rapporte pour RFI depuis Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.

Alors que les Lionnes Indomptables descendent de l'avion trophée en main, l'humoriste « Edouadoua non », explique devant son petit écran pourquoi chaque Camerounais ne devrait plus être humble.

« On doit maintenant survoler seulement l'Afrique. On ne sert plus la main de quelqu'un. Chaque pays maintenant devrait venir avec un calepin, avec un stylo. On leur dicte comment ça fonctionne. Ils écrivent seulement. Ils prennent note. Pas de questions. Ils enregistrement et ils partent aussi expérimenter ça chez eux », explique-t-il.

« Le trophée est déjà là zéro humilité maintenant, poursuit-il. Il était hors de question que nous soyons humbles avant l'arrivée du trophée, on doit maintenant survoler l'Afrique, on ne salue personne, nous sommes Camerounais, nous sommes tout un continent, chaque pays doit venir prendre les notes au Cameroun pour gagner désormais ».

Sur les réseaux sociaux, l'influenceuse Laure Moa Minga s'approprie ce mot d'ordre « zéro humilité ». Mais avant tout pour chambrer les joueurs de l'équipe nationale masculine, demi-finalistes de la dernière CAN.

« On s'adresse aux hommes aux footballeurs camerounais parce qu'ils sont plus concentrés sur les intrigues, la rivalité, l'esprit de supériorité, sur leur ego, à savoir qui doit diriger la fecafoot ou pas, pourtant chez nous les femmes, ce qui nous intéressait c'est jouer au ballon. On a joué au ballon, nous sommes rentrées avec le trophée ce qui signifie que la femme reste la femme ».

L'humoriste Edoudoua non glacé, préconise même une nouvelle démarche pour le mot d'ordre « zéro humilité ». « Mon pied doit légèrement frôler le sol, mes épaules doivent être hautes, mes bras décollés complètement du corps, je suis suspendu parce que si ça avait été les ivoiriens qui avaient remporté cette CAN, ils devaient s'en vanter pendant un mois ».

Laure Moa Minga voit même plus loin, ce mot d'ordre doit tenir « jusqu'à ce que les Lions Indomptables remportent la CAN. »