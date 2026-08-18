Cote d'Ivoire: Admis aux concours d'entrée à l'Ens - Les inscriptions prennent fin le 21 août

Les inscriptions au titre de l'année académique 2026-2027 des étudiants admis aux concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure (Ens) ont démarré le lundi 17 et prendront fin le vendredi 21 août 2026, annonce le directeur du Centre de formation initiale, Dr Traoré Aboubakari, dans une note en date du 4 août 2026.

Les frais d'inscription s'élèvent à 50 000 Fcfa payables par TrésorPay-TrésorMoney. Le reçu du paiement des frais d'inscription doit être imprimé en deux exemplaires.

En outre, le dépôt des dossiers de candidature se fera le lundi 24 août pour les Cap/Pl (toutes les disciplines) ; le mercredi 26 août pour les Cap/Pc (toutes les disciplines) et le jeudi 27 août pour les éducateurs.

Le dossier scolaire comprend une demande d'inscription manuscrite adressée au directeur de l'Ens (sur papier ministre double feuille) ; la photocopie de l'extrait d'acte de naissance datant de 2025 ou 2026 ; la photocopie de la carte nationale d'identité ; la photocopie de l'attestation de réussite à la licence ou au Deug (plus l'original) pour les admis au cycle de formation des professeurs de collèges ; la photocopie de l'attestation de réussite à la licence ou au Deug ou au Bts ou diplôme équivalent (plus l'original) pour les admis au cycle de formation des éducateurs.

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Toutefois, l'attestation de réussite au Bac ou au Bt est exigée pour les titulaires du Bts.

Le dossier scolaire comprend également la photocopie de l'attestation de réussite au master ou à la maîtrise, ainsi que celle de la licence (plus les originaux) pour les admis au cycle de formation des professeurs de lycées ; six photos d'identité couleur récentes de même tirage (à faire au sein de l'Ens) ; prévoir 50 000 Fcfa pour les frais d'inscription ; prévoir 10 000 Fcfa pour les frais de consultation documentaire en ligne et d'usage des salles multimédia et une pochette d'inscription.

Le dossier de bourse est composé d'un formulaire de demande d'attribution de bourses (voir la scolarité centrale) ; le reçu de demande de bourse en ligne sur le site : www.bourses.enseignement.gouve.ci (après inscription) ; la photocopie de l'extrait d'acte de naissance datant de 2025 ou 2026 ; la photocopie de la carte nationale d'identité et la photocopie du diplôme ayant servi au concours d'entrée.

En ce qui concerne le dossier de la banque, il faut un certificat de résidence ; deux photos d'identité ; une photocopie de la carte nationale d'identité et une copie de l'attestation d'inscription à l'Ens.