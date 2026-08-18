Cote d'Ivoire: Dix ans du festival Voeu Loeu - Gadji Céli embrase Adzopé

Un gâteau d'anniversaire, des milliers de festivaliers et le King Gadji Céli sur scène : le festival Voeu Loeu a fêté en grand ses dix ans d'existence à Adzopé.

Depuis plus d'une décennie, août rime avec fête à Adzopé. La dixième édition du festival Voeu Loeu, tenue du 13 au 15 août au stade Alassane Ouattara, l'a encore confirmé. Un rendez-vous désormais incontournable, devenu un véritable levier de promotion culturelle pour toute la région de La Mé.

Pendant trois jours, la ville a vibré au rythme des concerts, des concours et des ateliers. Pour garantir l'ambiance, plusieurs artistes ont été mobilisés pour assurer l'animation. Sur scène se sont succédé Chouchou Salvador, Rocky Gold, Mula, Lunic et bien d'autres voix du showbiz ivoirien. L'apothéose a eu lieu dans la nuit du samedi 15 août. Très attendue, la prestation du « King » a mis le stade en ébullition.

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Accompagné de son orchestre King Fusion, l'artiste est monté sur scène aux alentours de 3 heures du matin. Il a passé en revue les plus grands titres de son répertoire, pour le plus grand bonheur du public venu en masse. Autre moment fort : la coupure du gâteau d'anniversaire marquant les dix ans du festival. Sur scène, toute l'équipe de l'Ong Voeu Loeu, structure initiatrice du festival, s'est réunie pour souffler les bougies.

Culture, social et transmission

Au-delà des concerts, le festival Voeu Loeu a gardé son Adn. Contes, concours culinaire et atelier sur le thème « La culture, moteur de l'économie créative » étaient au programme.

Pour ce 10e anniversaire, Patrick Aguia, président de l'Ong, a dressé un bilan positif. Il s'est réjoui de la montée en puissance de l'événement, « définitivement installé dans l'agenda culturel de la région de La Mé ». Il a rappelé le volet social du festival, qui a permis la rénovation d'une demi-dizaine d'établissements scolaires dans plusieurs villages de la région.

Pour cette édition, l'école primaire d'Abaou, dans le département d'Akoupé, a été ciblée. « Le plus important reste à venir », a lancé Patrick Aguia. Il a exhorté son équipe à davantage d'engagement et de créativité pour « renforcer son impact dans les domaines social et culturel dans La Mé ».

Avec cette 10e édition réussie, Voeu Loeu confirme qu'il est plus qu'un festival. C'est aujourd'hui une tradition, un rendez-vous identitaire et solidaire pour Adzopé et toute la région.