Congo-Kinshasa: Le RADIF consulte des partis extra-parlementaires pour former une coalition en faveur du dialogue national au pays

Le Rassemblement pour le Développement Intégral et Fédéral (RADIF) mène des consultations auprès de plusieurs formations politiques extra-parlementaires en République démocratique du Congo. L'objectif est de mettre en place une plateforme baptisée « Bloc pour la réunification du Congo et la cohésion nationale », en vue de favoriser un dialogue inclusif et de contribuer à la préservation de l'unité du pays.

Selon le secrétaire général du RADIF, Me Michel Bisimwa Muderwa lundi 17 août, cette initiative vise à rassembler les partis extra-parlementaires autour d'une démarche commune en faveur du dialogue national.

La future coalition entend notamment jouer un rôle de force politique de mobilisation et de dissuasion, afin d'encourager toutes les parties prenantes à prendre part aux pourparlers annoncés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, notamment par l'entremise du cardinal Fridolin Ambongo.

Les initiateurs souhaitent ainsi favoriser la participation des différents acteurs, y compris ceux impliqués dans les conflits armés dans l'Est de la RDC.

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Préserver l'unité nationale

Pour le RADIF et les formations consultées, la situation sécuritaire et les divisions politiques actuelles constituent une menace pour la cohésion nationale.

La création de cette plateforme devrait permettre, selon ses promoteurs, de réunir les différents acteurs autour d'une même table afin de rechercher des solutions politiques à la crise que traverse le pays.

Les initiateurs de la coalition disent vouloir contribuer à prévenir tout risque de morcellement du territoire et de « balkanisation » de la RDC.

Ils plaident pour un dialogue permettant de restaurer la stabilité, de préserver l'intégrité territoriale et de favoriser un retour durable de la paix sur l'ensemble du territoire national.

Les consultations engagées par le RADIF devraient se poursuivre avec d'autres formations politiques extra-parlementaires en vue de concrétiser la mise en place de cette plateforme.