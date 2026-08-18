Sénégal: Thiès - Touba Baghdad s'investit pour une bonne tenue de son gamou

Thiès — Des habitants de Touba Baghdad, un quartier situé à la périphérie de la ville de Thiès (ouest), ont organisé une opération d'investissement humain, lundi, en prélude à la célébration de la 35-ème édition du gamou de Baghdad, le 25 août prochain, a appris l'APS du porte-parole du comité de pilotage de ce rassemblement annuel, Mor Talla Kane.

Il a précisé que cette opération a été conduite en collaboration avec la Société nationale de gestion des déchets solides (SONAGED) et les "dahira" de Serigne Khadim Lô.

"Les habitants de Touba Baghdad, ceux des quartiers environnants sont sortis en masse pour cette journée d'investissement humain", a dit Mor Talla Kane.

Selon lui, les disciples de Serigne Khadim Lô, les habitants des villages environnants, les associations du quartier de Touba Baghdad, dont la fédération des femmes et le mouvement "Suñu gox suñu yitté", se sont tous mobilisés aux côtés de la SONAGED, qui a déployé une "logistique complète" pour cette initiative.

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L'investissement humain auquel ont participé des jeunes, des femmes et des vieux, a concerné la place du gamou de Touba Baghdad et les maisons adjacentes au domicile du marabout, pour mieux préparer les sites d'accueil.

Selon sa secrétaire, Khady Bousso, la fédération des femmes, accompagnée de l'ensemble des dahira, "a nettoyé, désinfecté tous les lieux devant recevoir les pèlerins".

Pour les membres de ce regroupement, cette initiative était l'occasion de renouveler leur engagement aux côtés de Serigne Khadim Lô Gaydel.

Touba Baghdad, assure Mme Bousso, est prêt à accueillir les fidèles dans les meilleures conditions.

La SEN'EAU, société en charge de la distribution de l'eau potable en zone urbaine, va par exemple mettre à disposition des citernes pour assurer l'accès au liquide précieux, a indiqué le coordonnateur du suivi des engagements du comité régional de développement, Serigne Birane Ngom.

Selon lui, les engagements liés à la dotation en matériel destiné à l'investissement humain ont été respectés.