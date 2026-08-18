Sénégal: Mbour parmi les départements pilotes du projet d'appui à l'écomobilité et à l'entrepreneuriat des jeunes

Mbour — Le département de Mbour a été retenu parmi les zones choisies pour la mise en oeuvre de la phase pilote du Projet d'appui à l'écomobilité et à l'entrepreneuriat des jeunes (PAEEJ), une initiative visant à promouvoir des solutions de mobilité fondées sur les énergies renouvelables, a-t-on appris du secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Emmanuel Diédhiou.

"Mbour a été choisi parmi les zones pilotes du fait de sa position géographique, mais aussi de son dynamisme économique, notamment dans le tourisme, les activités sylvopastorales et le transport", a déclaré M. Diédhiou, lundi, à l'issue d'un comité départemental de développement (CDD) consacré au PAEEJ.

Le PAEEJ est un projet mis en oeuvre par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), avec le soutien financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Il "vise notamment à promouvoir des solutions de mobilité utilisant des énergies renouvelables, à travers l'installation de bornes et l'accompagnement des jeunes dans de nouvelles activités", a expliqué le secrétaire général de l'ANPEJ .

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"Le projet permettra également de mettre en place un nouveau cadre dans le domaine du transport, tout en offrant aux jeunes de la localité des possibilités d'emploi durable et décent", a-t-il ajouté.

Emmanuel Diédhiou a rappelé que l'ANPEJ met en oeuvre, depuis 2025, ce programme d'écomobilité pour l'entrepreneuriat des jeunes, avec le soutien financier du PNUD.

Il a précisé que le PAEEJ sera mis en oeuvre en partenariat avec le projet YOBE et va concerner les 16 collectivités territoriales du département de Mbour.

Il prévoit notamment la structuration des associations de conducteurs de motos-taxis en coopératives, leur formalisation ainsi que le renforcement de leurs capacités dans les domaines du numérique et des énergies renouvelables.

Selon le secrétaire général de l'ANPEJ, le projet ambitionne également d'améliorer les conditions de travail des jeunes opérant dans le transport, grâce notamment à une meilleure protection sociale et un accès à la couverture maladie.

"Nous allons offrir une solution innovante, permettre aux jeunes, à travers une énergie renouvelable, de progressivement laisser tout ce qui est fossile et d'aller vers des solutions innovantes en matière de transport urbain", a-t-il déclaré.

L'adjoint au préfet du département de Mbour, Mamadou Farba Sy, a insisté sur l'importance de la communication pour favoriser l'adhésion des jeunes au projet.

"Cela permettrait encore une fois aux jeunes d'avoir une certaine vision de la qualité du projet qui sera présenté", a-t-il indiqué, estimant qu'une forte appropriation du projet par les jeunes constitue une condition essentielle à la réussite de cette initiative, qui pourrait, à terme, être étendue à d'autres localités du pays.