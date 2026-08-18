Sénégal: Retour sur investissements - Les actionnaires de la société Servair Abidjan percevront un dividende annuel brut de 2,498 milliards de FCFA.

Au titre de l'exercice 2025, la société Servair Abidjan, qui opère dans l'avitaillement des aéronefs, mettra en paiement le 30 septembre 2026 son dividende annuel pour un montant de 2,498 milliards de FCFA, ont informé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 31 mars 2000.

Avec un capital comportant 10 912 000 actions, cela correspond à un dividende brut de 229 FCFA. Ce montant vient en rectification de celui de 124 FCFA net précédemment communiqué à la BRVM et publié par celle-ci par avis le 1er juillet 2026. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) applicable est de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 201,52 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 206,1 FCFA).

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mercredi 30 septembre 2026, le titre Servair Abidjan Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du mardi 29 septembre 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions de cette entreprise, ont donc jusqu'au lundi 28 septembre 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation de la BRVM seront annulés.

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Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la société Servair Abidjan a enregistré une baisse de 12,14% par rapport au 31 décembre 2024, se situant à 1,331 milliard de FCFA contre 1,515 milliard de FCFA.

Pour sa part, le chiffre d'affaires connait une hausse de 7% à 13,298 milliards de FCFA contre 12,467milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, les achats consommés de la société ont augmenté de 18% s'établissant à 5,647 milliards de FCFA contre 4,794 milliards de FCFA en 2024. Quant aux charges externes, elles sont établies à 2,350 milliards de FCFA contre 2,295 milliards de FCFA en 2024 (+2,39%).

Concernant les charges de personnel, elles ont été comptabilisées à 2,544 milliards de FCFA contre 2,377 milliards de FCFA en 2024, soit un accroissement de 7%.

Une baisse de 0,29% est notée au niveau du résultat opérationnel courant à 2,331 milliards de FCFA contre 2,338 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat opérationnel est en hausse de 4% avec un solde de 2,220 milliards de FCFA contre 2,142 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat avant impôt de Servair Abidjan connait une progression de 4,10% passant de 2,093 milliards de FCFA en 2024 à 2,179 milliards de FCFA en 2025.