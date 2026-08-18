Sénégal: Tournoi pré-qualification olympique féminin - Le pays s'invline face au Canada (57-72)

18 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal a été battue par le Canada, 57 à 72, lundi soir à Guadalajara au Mexique, pour son premier match du Tournoi de pré-qualification olympique de la FIBA 2026.

Les Lionnes ont été dominées dès le premier quart-temps, conclu sur le score de 22 à 14 en faveur des Canadiennes. Le Sénégal a ensuite fait jeu égal dans le deuxième acte (19-19), avant de concéder deux points supplémentaires au troisième quart-temps (15-17).

Le Canada a définitivement creusé l'écart dans le dernier quart-temps, remporté 14 à 9, pour s'imposer au final avec quinze points d'avance (57-72).

Après cette première sortie difficile, les Lionnes devront rapidement se remobiliser. Elles affronteront le Mexique jeudi à 2 h 30 GMT pour leur deuxième rencontre dans ce tournoi.

Les Sénégalaises devront impérativement réagir face aux Mexicaines afin de préserver leurs chances de qualification pour la suite du tournoi.

Le Sénégal partage également le groupe acec les Philippines.

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