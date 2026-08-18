Afrique: Club Africain - Maher Kanzari mise sur un effectif capable de jouer sur tous les fronts

Le nouvel entraîneur du Club Africain, Maher Kanzari, entend aborder la saison avec ambition. Dans sa première interview accordée à la page officielle du club, le technicien a assuré que l'effectif actuel dispose, selon lui, des qualités nécessaires pour rivaliser sur les différents fronts, national et continental.

Kanzari a précisé que le Club Africain disputera l'ensemble de ses compétitions match après match, sans établir de priorité préalable, avec l'objectif d'aller le plus loin possible dans chacune d'entre elles.

Une arrivée dans de bonnes conditions

Revenant sur son arrivée à la tête de l'équipe, Maher Kanzari a indiqué que les discussions avec la direction du club s'étaient déroulées de manière fluide et avaient rapidement abouti à un accord pour prendre en charge l'équipe durant la saison en cours.

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Dans la continuité de Benzarti

Évoquant sa succession à Faouzi Benzarti, Kanzari a relativisé le changement à la tête de l'équipe, estimant que les mouvements d'entraîneurs et de joueurs font partie de la nature même du football.

Il a toutefois insisté sur la permanence de l'identité du club. Son histoire, son public, sa direction et son organisation constituent, selon lui, des éléments stables, indépendamment des changements de personnes.

Le nouvel entraîneur a également souligné que l'effectif compte plusieurs joueurs qu'il avait déjà eus sous ses ordres, en plus de nouvelles recrues. Si la construction de la cohésion nécessite encore du temps, il s'est dit satisfait de la dynamique de travail et de la qualité des joueurs dont il dispose.

Un premier test face à l'USM Alger

Kanzari est également revenu sur le récent match amical disputé face à l'USM Alger, champion d'Afrique. Une rencontre qu'il considère comme un test particulièrement intéressant pour son équipe.

Selon lui, le Club Africain a livré une prestation encourageante et aurait même pu s'imposer. Il a par ailleurs rappelé que la préparation avait commencé environ trois à quatre semaines avant son arrivée, tandis que le maintien de plusieurs membres du staff technique a permis d'assurer une certaine continuité dans le travail.

Dans nos archives Open de Dubai : Ons Jabeur face à StearnsConcernant les nouvelles recrues, Maher Kanzari estime qu'il est encore prématuré de porter un jugement définitif. L'évaluation des recrutements ne pourra réellement intervenir qu'une fois les compétitions officielles lancées et les joueurs confrontés aux exigences des matches à enjeu.

Il a salué les efforts consentis par la direction du club pour renforcer l'effectif, tout en laissant entendre que d'autres recrutements pourraient encore intervenir au cours de la prochaine période.

Les jeunes jugés sur leurs performances

La question de la place accordée aux jeunes joueurs a également été abordée. Kanzari a assuré que leur âge ne constituera pas un critère déterminant dans ses choix.

La priorité sera accordée au rendement, à la capacité d'intégration au groupe et au respect des consignes du staff technique. Chaque joueur, jeune ou expérimenté, devra ainsi gagner sa place par ses performances sur le terrain.

Avec un effectif qu'il juge suffisamment compétitif et une saison qui s'annonce chargée, Maher Kanzari affiche donc une ambition claire : permettre au Club Africain de jouer pleinement ses chances dans toutes les compétitions auxquelles il participera, sans renoncer à aucune d'entre elles avant même le coup d'envoi.