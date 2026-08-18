Tunisie: Journée du Savoir - Saïed mise sur la culture, l'équité scolaire et la prévention contre la drogue dans les écoles

Le Chef de l'État s'est rendu au Conseil supérieur de l'éducation, avenue de la Liberté, pour y réunir ses membres et réitérer ses instructions en faveur d'un travail intensif.

À l'occasion de la célébration de la Journée du savoir au palais de Carthage, le Président Kaïs Saïed a plaidé pour un enseignement national, démocratique et équitable pour tous les Tunisiens. Le Chef de l'État a particulièrement insisté sur l'ouverture culturelle dans les établissements scolaires et a appelé à consacrer le début de chaque cours à la sensibilisation contre le fléau de la drogue.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, hier matin au palais de Carthage, la cérémonie de célébration de la Journée du savoir, au cours de laquelle ont été honorés les lauréats et les personnes s'étant distinguées dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

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Dans son discours prononcé à cette occasion, le Chef de l'État a insisté sur le fait que l'enseignement doit être national et démocratique, et que la Tunisie se doit de créer des conditions de réussite justes et équitables pour l'ensemble des Tunisiens. Il a également préconisé l'ouverture de l'espace éducatif à des clubs culturels, notamment de cinéma, de calligraphie et de théâtre.

Dans nos archives Tunisie : Des perturbations météorologiques attendues à partir du 20 févrierLe Président de la République a par ailleurs particulièrement mis l'accent sur la prévention en milieu scolaire, exprimant le souhait que quelques minutes soient consacrées, au début de chaque cours, à la sensibilisation des élèves contre le fléau de la drogue.

Par la suite, et selon un communiqué de la présidence, le Chef de l'État s'est rendu au siège du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, situé à l'avenue de la Liberté dans la capitale, pour s'y réunir avec les membres du Conseil. Il a réitéré ses instructions afin d'oeuvrer intensément pour un enseignement national et démocratique émanant de la volonté du peuple tunisien.

Le Président de la République a également rappelé la nécessité d'encadrer les élèves et les étudiants dans tous les domaines.

L'éducation étant un droit garanti par l'État, ce dernier se doit de faciliter les conditions d'apprentissage et de fournir les moyens nécessaires, notamment en ce qui concerne le transport, la santé ainsi que les fournitures et outils pédagogiques, afin de garantir aux apprenants les meilleures conditions dans l'ensemble des régions.

Enfin, le Chef de l'État a rencontré plusieurs citoyens à l'avenue de la Liberté, soulignant que les solutions aux divers obstacles doivent être collectives et affirmant que la Tunisie, forte de sa jeunesse et de son potentiel, est capable de demeurer un phare rayonnant à travers le monde entier.