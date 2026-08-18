Tunisie: Bab El Khadra - Plusieurs jeunes femmes interpellées pour sollicitation présumée de passants

Les agents de la brigade de police judiciaire de Tunis-Ville ont interpellé plusieurs individus faisant l'objet d'avis de recherche dans le cadre d'affaires liées notamment aux agressions, aux vols sous différentes formes et au trafic de stupéfiants, a indiqué une source sécuritaire.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne sécuritaire menée dans plusieurs secteurs relevant de Tunis-Ville. Les personnes interpellées étaient recherchées par différentes structures judiciaires et sécuritaires, rapporte Jawhara Fm.

La campagne a également conduit à l'arrestation de plusieurs jeunes femmes dans le quartier de Bab El Khadra, soupçonnées de solliciter les passants et de perturber les usagers de la voie publique.

Cette intervention fait suite à plusieurs plaintes et signalements de riverains faisant état de comportements jugés gênants dans les rues du quartier.

Dans nos archives Ghar Dimaou : Sauvetage d'un chien de chasse tombé dans un puitLes procédures judiciaires nécessaires ont été engagées à l'encontre des personnes interpellées, conformément aux instructions des autorités compétentes.