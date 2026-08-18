Tunisie: Zarzis - Quatre noyades en quelques minutes, deux morts

Quatre cas de noyade ont été enregistrés lundi soir, à quelques minutes d'intervalle, sur la plage de Hassi Jerbi, à Zarzis (gouvernorat de Médenine), faisant deux morts et deux rescapés, a indiqué une source officielle de la Protection civile.

Selon la même source citée par Diwan FM, les victimes, de jeunes hommes originaires de Sakiet Ezzit, dans le gouvernorat de Sfax, se trouvaient sur cette plage non surveillée lorsque les incidents se sont produits.

Des citoyens sont intervenus dans un premier temps pour tenter de leur porter secours, avant l'arrivée des unités de la Protection civile.

Deux des jeunes hommes, dont l'état était jugé grave, ont été secourus et transportés à l'hôpital régional de Zarzis. Ils ont toutefois succombé à leurs blessures malgré les soins prodigués.

Dans nos archives L'Ambassade des États-Unis en Tunisie annonce l'ouverture de créneaux réguliers pour les demandes de visa (Vidéo)Les deux autres personnes impliquées dans ces incidents ont été secourues et leur état a été jugé normal, selon la même source.