Tunisie: Vols sur les plages à Bizerte - Un suspect arrêté avec plusieurs objets dérobés

Les unités du service de secours relevant du district de la police de Bizerte ont arrêté un jeune homme, né en 2000, soupçonné d'être impliqué dans le vol d'effets personnels appartenant à des estivants sur une plage de la région.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, plusieurs personnes avaient déposé des plaintes auprès des services de sécurité, signalant le vol de leurs effets personnels alors qu'elles se baignaient sur une plage. Parmi les objets dérobés figuraient notamment des téléphones portables, des sacs personnels et une clé de voiture.

À la suite de ces plaintes, les unités sécuritaires ont lancé des investigations et engagé des recherches pour identifier le ou les suspects. Les opérations ont abouti, à l'aube, à l'arrestation d'un individu dans l'un des quartiers populaires de Bizerte.

Une fouille a permis de retrouver en sa possession quatre téléphones portables, quatre sacs personnels, une clé de voiture ainsi que d'autres effets.

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Dans nos archives Pourquoi: Trafic d'animaux Les vérifications ont par ailleurs révélé que le suspect faisait l'objet de deux avis de recherche dans des affaires de vol.

Après consultation du parquet, il a été décidé de le placer en garde à vue afin de poursuivre les investigations, dans l'attente de sa présentation devant la justice. Le parquet a également ordonné la restitution des objets saisis à leurs propriétaires, selon la même source.