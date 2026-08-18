Tunisie: Jendouba - Deux lycéens de 16 et 17 ans se noient dans le barrage de Bouhertma

Des volontaires ont repêché, lundi, les corps de deux élèves âgés de 16 et 17 ans noyés dans le barrage de Bouhertma, au village d'El Khalaïfia, délégation de Balta Bou Aouane (gouvernorat de Jendouba).

L'information a été confirmée par une source responsable et des témoins oculaires au correspondant de l'Agence TAP dans la région.

Les deux victimes, élèves au lycée, se sont noyées dans une zone du barrage régulièrement fréquentée pour la baignade par les habitants, malgré les dangers connus.

Dans nos archives Le prix du m2 atteint 5 200 dinars à Jardins de Carthage : focus sur l'immobilier tunisienLa protection civile a indiqué que les dépouilles ont été transférées à l'hôpital de Bou Salem pour examen par un représentant du parquet.

Le barrage de Bouhertma affiche un taux de remplissage supérieur à 75 %, un niveau inhabituellement élevé pour cette période, selon la Direction générale des barrages, citée par l'agence TAP.