Tunisie: Jendouba - Deux lycéens de 16 et 17 ans se noient dans le barrage de Bouhertma

18 Août 2026
La Presse (Tunis)

Des volontaires ont repêché, lundi, les corps de deux élèves âgés de 16 et 17 ans noyés dans le barrage de Bouhertma, au village d'El Khalaïfia, délégation de Balta Bou Aouane (gouvernorat de Jendouba).

L'information a été confirmée par une source responsable et des témoins oculaires au correspondant de l'Agence TAP dans la région.

Les deux victimes, élèves au lycée, se sont noyées dans une zone du barrage régulièrement fréquentée pour la baignade par les habitants, malgré les dangers connus.

Dans nos archives Le prix du m2 atteint 5 200 dinars à Jardins de Carthage : focus sur l'immobilier tunisienLa protection civile a indiqué que les dépouilles ont été transférées à l'hôpital de Bou Salem pour examen par un représentant du parquet.

Le barrage de Bouhertma affiche un taux de remplissage supérieur à 75 %, un niveau inhabituellement élevé pour cette période, selon la Direction générale des barrages, citée par l'agence TAP.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.