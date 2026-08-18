Afrique: Club Africain - Kanzari se concentre sur le championnat avant le Djoliba

18 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'entraîneur du Club Africain, Maher Kanzari, a estimé que la double confrontation face au Djoliba AC du Mali, dans le cadre de la compétition africaine, s'annonce difficile face à un adversaire doté d'une solide expérience sur la scène continentale. Il a toutefois assuré que la priorité actuelle de son équipe reste le démarrage du championnat national.

Le staff technique a déjà entamé l'étude du club malien en prévision des deux matches à venir, mais l'attention du groupe est pour l'heure tournée vers les deux premières journées du championnat, a expliqué Kanzari.

" En football, le match le plus important est toujours le prochain", a-t-il déclaré, soulignant que le Club Africain entend aborder toutes ses rencontres avec le même sérieux et viser le meilleur résultat possible dans les différentes compétitions.

Un effectif appelé à jouer sur plusieurs fronts

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Kanzari considère que l'effectif à sa disposition dispose des qualités nécessaires pour rivaliser dans plusieurs compétitions. Il n'exclut pas, par ailleurs, de voir le groupe renforcé par de nouvelles recrues au cours de la prochaine période.

Dans nos archives Natation - Les Championnats de France en Mars : Un rendez-vous incontournable...Le technicien est également revenu sur le dernier match amical face à l'USM Alger, qu'il a qualifié de test important contre une équipe de premier plan. Il s'est dit satisfait du rendement de ses joueurs, estimant que le Club Africain aurait pu remporter cette rencontre.

À l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison, le staff technique poursuit le travail afin de parfaire la préparation du groupe et de renforcer la cohésion entre les anciens joueurs et les nouvelles recrues.

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