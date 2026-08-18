Sénégal: « Khadara Malikiya» - Tivaouane se déploie sur l'International

Pour honorer la voie tracée par Cheikh Seydil Hadj Malick Sy RTA, Homme de Dieu accompli, érudit musulman émérite de la confrérie soufie Tidjaaniyya et acteur majeur de l'expansion de l'islam au Sénégal en Afrique de l'Ouest, sa descendance, soucieux de préserver cet héritage, s'est déployé à l'étranger pour propager les enseignements homme de science dont l'empreinte est gravée à jamais au Panthéon des illustres personnalités qui ont marqué leur époque et renforcer les liens communautaires.

La vie de Cheikh Seydil Hadj Malick Sy Rta est jalonnée de faits bien marquants et hautement significatifs. Ce grand érudit soufi d'une piété exemplaire, chantre du Prophète de l'Islam, Muhammad (PSL), a signé un contrat d'allégeance et d'obéissance inconditionnelle avec le vénéré Cheikhouna Abul Abaas Ahmat At Tidjanî Chérîfil Fâtimî Rta, le fondateur de la confrérie Tidjane.

Sous le sceau de la foi et de la communion spirituelle, la « Khadara Malikiya » de Tivaouane, préoccupée par le sens de l'Universel, l'Amour et la Miséricorde divine qui embrassent toutes ses créatures et Celui du prochain, s'est déployé progressivement sur l'International (Afrique, Europe, Amérique). Cet engagement spirituel entre dans le processus de la chaine initiatique du l'aspirant et du disciple Tidjaane, ses obligations, les règles et litanies (Khadaratoul Jumaah, Zikr, Wazifa) de la Tidjaaniya. Il constitue également un temps fort de recueillement, d'enseignements et de transmission du legs vivant de Cheikh Seydil Hadj Malick Rta que sa descendance, ses Moukhadams et disciples sont déterminés à préserver et à partager avec la Ummah et la communauté des croyants.

Dans cet optique, de nombreuses initiatives sont prises et des programmes conçus pour propager l'immense oeuvre poétique et littéraire de cet homme de Dieu et grand serviteur du prophète Muhammad PSL pour un monde plus juste et plus fraternel. Ainsi, à côtés de l'agenda des activités religieuses (Khadararoul Djumaah) et socio-culturelles des Daahira et Associations Tidianes de la Diaspora, on peut citer l'institutionnalisation de grandes rencontres au niveau des Zawiyas Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy Rta.

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S'y ajoutent l'organisation de grandes conférences. La Conférence de Paris organisée l'année dernière par la « Daahira Sop Naby » et la « Cellule Zawiya Tijaniyya » (Cezat) a réuni des sommités à l'Institut du Monde Arabe de Paris, symbole, à la fois, de l'amitié entre les peuples, de la fraternité et du brassage interculturel, pour échanger sur le thème central « Face aux extrêmes guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions ».

Selon le coordonnateur de la Cezat et chargé de la communication de la Khadara Malikiya, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amiin, « plus qu'un simple exercice intellectuel, ces rencontres et cycles de grandes conférences sont « un acte de foi ». Une foi « en l'humain, en sa prodigieuse capacité à construire pour lui et pour l'autre un avenir commun malgré les différences qui semblent les séparer ».

L'objectif visé est de « rappeler les vertus du dialogue, exorciser les démons de la haine, la peur, l'enfermement idéologique et des extrémismes identitaires, religieux et culturels et partager l'expérience d'un islam d'ouverture, parce que d'essence soufi ». Autrement dit, un islam « qui embrasse l'autre au lieu de le rejeter, qui exalte la différence et la diversité au point d'en faire une revendication » ... Et sur ce registre, « nos croyances qu'elles soient juives, chrétiennes, musulmanes ou bouddhistes ont leur mot à dire », conclut-il.